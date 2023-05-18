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سلطان عُمان هيثم بن طارق (أرشيفية)

لأول مرة منذ توليه السلطة.. سلطان عُمان يزور مصر الأحد

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
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لأول مرة منذ توليه السلطة عام 2020، يتوجه سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى مصر الأحد القادم، في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان توثيق الروابط بين البلدين والشعبين وتعزيز التعاون الثنائي والمصالح المشتركة للبلدين.

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كما سيناقشان التشاور والتنسيق بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أن السيسي كان زار سلطنة عُمان في يونيو الماضي، حيث بحث مع هيثم بن طارق تطوير العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا العريية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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