ضجة في مصر.. فيديو لمقرئ شهير يرقص ويغني بحفل زفاف

أثار فيديو لمقرئ شهير يرقص ويغني على أنغام أغنية لأم كلثوم غضبا واسعا في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للمقرئ الشهير ممدوح عامر يتبادل فيه الرقص والأغاني على أغنية لأم كلثوم في حفل شعبي، ما أثار غضبا واسعا وانتقادات بعدم احترام المقرئ لمكانته ومكانة القرآن الكريم.

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زفاف شقيقه

وكشف أفراد من أسرة المقرئ أنه متواجد في مسقط رأسه بإحدى محافظات الدلتا حيث شارك في حفل زفاف شقيقه.

من جانبها أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها للفيديو المتضمن رقص المقرئ وتمايله وغناءه مثل مطربي المهرجانات.

وأوضحت في بيان اليوم السبت، أنه "كان من الأولى به أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن".

فحص الفيديو

فيما كشف مسؤول بالنقابة، أن نقابة القراء تقوم حاليا بفحص الفيديو ومعرفة ملابساته لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أن المقرئ ليس عضوا بالنقابة لكن مجلس الإدارة يحق له اتخاذ قرارات تأديبية ضده.

واقعة مماثلة

يذكر أنه وقبل شهور وفي واقعة مماثلة وعقب موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قررت نقابة قارئي القرآن الكريم إيقاف قارئ شهير بعد تداول فيديو له يرقص فيه أثناء تلاوة القرآن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، مقطع فيديو لأحد مشاهير تلاوة القرآن الكريم، ظهر خلاله وهو يرقص ويقدم حركات معيبة بيديه وجسده خلال تلاوة آيات من "سورة الشورى"، بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم، الأمر الذي دعا مغردين للمطالبة بمنع المقرئ الشهير من التلاوة مرة أخرى أو اتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه.