نتنياهو يتصل بالسيسي.. واتفاق على كشف ملابسات حادث الحدود

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

مادة اعلانية

وقد أكد الجانبان أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وكانت مصر قد تسلمت أمس جثمان الجندي الذي توفي في حادث الحدود وتم دفنه في مقابر أسرته بقرية العمار مركز طوخ بالقليوبية.

وتبين أن الجندي يدعى محمد صلاح إبراهيم ويبلغ من العمر 23 عاماً وليس لديه أي اهتمامات سياسية أو انتماءات متطرفة بل كانت هواياته السفر والترحال والتصوير والرسم.

وأعلنت مصر تفاصيل العملية التي جرت على الحدود مع إسرائيل، حيث قال المتحدث العسكري إنه فجر السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من الجنود الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.