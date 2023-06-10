بعد استخراج نصف جثة السائح من بطنه.. مصير القرش القاتل

بعد استخراج أشلاء جثة السائح الروسي الذي التهمته سمكة قرش قاتلة، قررت السلطات تحديد مصير القرش بعد تشريحه.

فقد تواصلت الجهات المختصة مع خبير تحنيط لبدء إجراءات تحنيط القرش، فيما من المتوقع أن يتم وضعه بعد انتهاء الإجراءات في معهد علوم البحار في الغردقة.

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استخراج نصف الجثة

في صباح اليوم السبت تمكنت السلطات من استخراج نصف جسد الضحية من بطن السمكة القاتلة، حيث تم استخراجه على هيئة أشلاء، قبل أن يتمكن القرش من هضمه.

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهو: الرأس والصدر والذراعان، فيما نجح الصيادون في استخراج النصف الثاني من البحر وقت وقوع الحادث.

وأكدت المصادر أن القرش كاد يلتهم جسد الضحية كاملاً، غير أنه بعدما لاحظ اقتراب مركب الصيادين الذين تصدوا للمشهد وحاولوا إنقاذ السائح منه، فر ملقياً النصف الأسفل في المياه.

تشريح القرش

وانتشل الصيادون الجزء الأسفل ثم لاحقوا القرش، حتى تمكنوا من اصطياده ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح منه.

مزقه إلى نصفين

يذكر أن هذا الحادث الأليم كان وقع في منتجع سياحي بمدينة الغردقة أول أمس الخميس، حيث هاجم قرش قاتل سائحاً روسياً يبلغ 23 عاماً ومزقه إلى نصفين على مرأى من والده وبقية الفوج السياحي الذين كانوا متواجدين على الشاطئ بهذه اللحظة المرعبة.

ولاحقا اصطادت فرق الإنقاذ سمكة القرش، ليتبين أنها من نوع النمر "Tiger Shark"، فيما قررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين، بدأت من صباح أمس الجمعة بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.