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من حريق مركب البحر الأحمر بمصر
من حريق مركب البحر الأحمر بمصر

سيدة ورجلان.. هوية البريطانيين المفقودين بحريق مركب البحر الأحمر بمصر

دفعت السلطات المصرية بطواقم لانتشال بقايا وحطام المركب الغارق الذي ابتعد نحو 20 كيلومتراً عن موقع الحادث

القاهرة - أشرف عبدالحميد
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تكشفت هوية السائحين البريطانيين المفقودين في حادث حريق مركب سياحي في البحر الأحمر.

وعلمت "العربية.نت" أن السائحين المفقودين هم كريستين كونين (سيدة)، ورجلان هما ستيفن هيل وبول دارلينغ، فيما دفعت السلطات بطواقم لانتشال بقايا وحطام المركب الغارق الذي ابتعد نحو 20 كيلومترا عن موقع الحادث. كما تبذل جهودا مكثفة لانتشال جثامين البريطانيين الثلاثة.

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وترجح السلطات أن يتم العثور على جثث الضحايا داخل المركب الغارق.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من إنقاذ 14 سائحا في حريق مركب سياحي في البحر الأحمر، فيما مازال 3 آخرون بريطانيون مفقودين.

وكشف مصدر لـ"العربية.نت" أن مركبا سياحيا خرج صباح اليوم الأحد من مارينا مدينة مرسى علم متجها لمارينا بورتو، وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين تعرض للحريق خلال الرحلة.

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وأضاف أنه على الفور تم إرسال القوات اللازمة لإنقاذ الركاب، حيث تم إنقاذ 14 من ركابه وطاقم المركب فيما ما زال 3 بريطانيين مفقودين.

وحسب الفحص المبدئي فقد تبين أن سبب الحريق يرجع إلى وجود ماس كهربائي في غرفة المحركات.

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