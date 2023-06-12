مصرع البريطانيين الثلاثة المفقودين في حريق مركب سياحي بمصر
تماس كهربي سبب الكارثة وفاقمها.. انفجار أنابيب أكسجين مخصصة للغطس
كشف أحد المشاركين في عملية إنقاذ مركب سياحي اشتعلت فيه النيران في مرسى علم جنوب شرقي مصر أن البريطانيين الثلاثة الذين أعلنت السلطات فقدانهم لأيام قد لقوا حتفهم حرقاً.
وتكشفت هوية السائحين البريطانيين المفقودين في حادث حريق مركب سياحي في البحر الأحمر.
وعلمت "العربية.نت" أن السائحين المفقودين هم كريستين كونين (سيدة)، ورجلان هما ستيفن هيل وبول دارلينغ، فيما دفعت السلطات بطواقم لانتشال بقايا وحطام المركب الغارق الذي ابتعد نحو 20 كيلومترا عن موقع الحادث. كما تبذل جهودا مكثفة لانتشال جثامين البريطانيين الثلاثة.
وحول تفاصيل الحادثة، أشار بيان محافظة البحر الأحمر إلى أن الفحص المبدئي يشير إلى حدوث تماس كهربي في غرفة محركات الزورق الذي كان يقل السياح البريطانيين في رحلة غوص. وأوضح البيان أن ما فاقم الكارثة انفجار أنابيب أكسجين مخصصة للغطس.
وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من إنقاذ 14 سائحا في حريق المركب السياحي في البحر الأحمر.
وكشف مصدر لـ"العربية.نت" أن المركب السياحي كان خرج صباح الأحد من مارينا مدينة مرسى علم متجها لمارينا بورتو، وعلى متنه عدد من السياح البريطانيين وقد تعرض للحريق خلال الرحلة.
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