موسكو والقاهرة تبحثان تفعيل نظام "مير" المصرفي

أوضح السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو أن موسكو تبحث مع القاهرة مسألة استخدام البطاقات المصرفية الروسية "مير" في مصر.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الأربعاء: "الجانب الروسي يقترح بإلحاح على الأصدقاء المصريين السماح باستخدام بطاقات "مير" في مصر، وهذا سيكون مفيد لمصر نفسها لأنها مهتمة جدًا بالسياحة، والروس يشكلون جزءا أساسيا وواعدا من التدفق السياحي إلى مصر".

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وأضاف أن استخدام بطاقات "مير" من شأنه أن يساعد البلاد على زيادة عدد السياح الروس الذين يأتون إلى مصر للترفيه وزيارة المعالم السياحية.. ولا يزال الشركاء المصريون يعملون على هذه المسألة".

ويمثل السياح الروس والأوكرانيين نسبة 30% من إجمالى السياحة في مصر، حسب إحصائيات خبراء السياحة.

وكانت وكالة "تاس" الروسية ذكرت في وقت سابق أن وزراتي المالية والسياحة المصريتين تناقشان خطة للسماح للشركات الروسية بالدفع بالروبل مقابل الإقامة إذا لم تتمكن من دفعها بالدولار.

وقال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق حينها، إن تفعيل نظام المدفوعات الروسي "MIR" في مصر يساعد شركات السياحة المصرية على تحصيل ديونها لدى الشركات الروسية.