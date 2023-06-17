صور للمصريين المفقودين.. تفاصيل جديدة بحادث غرق مركب اليونان

كشفت روايات أهالي الشباب المصريين، الذين كانوا على متن مركب اليونان الغارق تفاصيل جديدة حول الحادث ومصير أبنائهم وهوية بعض المتهمين.

وقال اثنان من أقارب الشباب في مصر لـ"العربية.نت" إن عددا من المصريين المتواجدين في اليونان وإيطاليا، أخبروهم أن عدد المصريين الذين كانوا على متن المركب يتجاوز نحو 79 شخصا، بينهم صبية صغار وغالبيتهم من قرى محافظات الشرقية والمنوفية وأسيوط وعلموا بنجاة بعضهم، لكن مازال العشرات مفقودين.





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وكشفت روايات الأهالي أن أبناءهم استقلوا المركب من ليبيا وليس من مصر، حيث سافروا إلى ليبيا أولا وبعدها استقلوا المركب للسفر إلى إيطاليا.

وكشف أشرف غراب، شقيق أحد الناجين لـ "العربية.نت" أن شقيقه أحمد غراب اتهمته السلطات اليونانية ضمن 6 آخرين بالاتجار في البشر، والتورط بغرق المركب وتعريض الآخرين للخطر، مضيفا أنه كلف محاميا بالدفاع عنه خلال استجوابه بعد غد الاثنين.











وقال محمد الشرقاوي، وهو مصري يقيم في إيطاليا واتجه إلى اليونان للبحث عن شقيقه وأبناء عمه الذين كانوا على متن المركب، إن السلطات اليونانية أعلنت العثور على 80 جثة من الشباب ممن كانوا على متن المركب بعد انتشالهم من المياه، نافيا غرق المركب وملمحا حسب فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك إلى وجود أيادٍ خفية في إغراقه.











وقال الشرقاوي إن السلطات اليونانية تحتجز 6 مصريين في سجن كالاماتا وضمنهم قائد المركب، مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 25 إلى 40 عاماً ومن بينهم أحمد غراب وعبدالله عطية ومحمد مرزوق.

في الإطار نشرت صفحات المصريين المغتربين في إيطاليا واليونان على مواقع التواصل صورا لبعض المصريين الناجين والمفقودين، كما نشرت صورا لمصريين نجوا من الحادث وتم نقلهم للمستشفيات، فيما تتابع السفارة المصرية في اليونان تداعيات الحادث وتتواصل مع السلطات اليونانية لمعرفة مصير المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، ووضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.