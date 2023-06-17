اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد الشباب المصريين من ضحايا القارب الغارق
خاص

صور للمصريين المفقودين.. تفاصيل جديدة بحادث غرق مركب اليونان

قال اثنان من أقارب الشباب في مصر لـ" العربية.نت" إن عدد المصريين الذين كانوا على متن المركب يتجاوز نحو 79 شخصاً، بينهم صبية صغار

القاهرة – أشرف عبد الحميد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت روايات أهالي الشباب المصريين، الذين كانوا على متن مركب اليونان الغارق تفاصيل جديدة حول الحادث ومصير أبنائهم وهوية بعض المتهمين.

وقال اثنان من أقارب الشباب في مصر لـ"العربية.نت" إن عددا من المصريين المتواجدين في اليونان وإيطاليا، أخبروهم أن عدد المصريين الذين كانوا على متن المركب يتجاوز نحو 79 شخصا، بينهم صبية صغار وغالبيتهم من قرى محافظات الشرقية والمنوفية وأسيوط وعلموا بنجاة بعضهم، لكن مازال العشرات مفقودين.

من 2
(2 صور)
مادة اعلانية

وكشفت روايات الأهالي أن أبناءهم استقلوا المركب من ليبيا وليس من مصر، حيث سافروا إلى ليبيا أولا وبعدها استقلوا المركب للسفر إلى إيطاليا.

وكشف أشرف غراب، شقيق أحد الناجين لـ "العربية.نت" أن شقيقه أحمد غراب اتهمته السلطات اليونانية ضمن 6 آخرين بالاتجار في البشر، والتورط بغرق المركب وتعريض الآخرين للخطر، مضيفا أنه كلف محاميا بالدفاع عنه خلال استجوابه بعد غد الاثنين.

من 5
(5 صور)

وقال محمد الشرقاوي، وهو مصري يقيم في إيطاليا واتجه إلى اليونان للبحث عن شقيقه وأبناء عمه الذين كانوا على متن المركب، إن السلطات اليونانية أعلنت العثور على 80 جثة من الشباب ممن كانوا على متن المركب بعد انتشالهم من المياه، نافيا غرق المركب وملمحا حسب فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك إلى وجود أيادٍ خفية في إغراقه.

من 5
(5 صور)

وقال الشرقاوي إن السلطات اليونانية تحتجز 6 مصريين في سجن كالاماتا وضمنهم قائد المركب، مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 25 إلى 40 عاماً ومن بينهم أحمد غراب وعبدالله عطية ومحمد مرزوق.

في الإطار نشرت صفحات المصريين المغتربين في إيطاليا واليونان على مواقع التواصل صورا لبعض المصريين الناجين والمفقودين، كما نشرت صورا لمصريين نجوا من الحادث وتم نقلهم للمستشفيات، فيما تتابع السفارة المصرية في اليونان تداعيات الحادث وتتواصل مع السلطات اليونانية لمعرفة مصير المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، ووضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"طريق مكة".. توافد الآلاف على مراكز الحج في باكستان "طريق مكة".. توافد الآلاف على مراكز الحج في باكستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط