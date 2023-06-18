ظهور أسماك قرش مجددا في مصر والحكومة توضح ماذا حدث؟

كشفت مصر تفاصيل ما تردد عن ظهور أسماك قرش برفقة صيادين في مياه البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية.

وقالت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي إن صورا انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أحد الصيادين ممسكاً ببعض صغار أسماك القرش قام باصطيادها من عرض البحر أمام منطقة المكس بالإسكندرية، مما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق.

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وأوضحت أن خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية أكدوا أن الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هو لقرش صغير مولود حديثاً وهو من نوع "ماكو ذو الزعنفه القصيره Isurus oxyrinchus" ولا يمثل أي خطوره على المنطقة .





وأضافت أن خبراء معهد علوم البحار المصايد نفوا ما يتم تداوله من تواجد القرش الصغير في منطقة المكس والتى تعد مياهها مياه مختلطة ووجود طلمبات المكس أيضا تمنع من دخوله، موضحة أن الصياد قام برمي الغزل أو الشبك على بعد أكثر من 3 كيلو متر من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية فقد أكد الخبراء أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة ولكن يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، مشيرين إلى أنه يوجد بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش تباع فى أسواق المكس ويرغب فى شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيا وهذا يحدث منذ عشرات السنين فى هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.

وكانت صور متداولة لصيادين مصريين مع أسماك قرش في منطقة الماكس بالبحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية شمال مصر قد أثار ضجة كبيرة.

وتداول رواد التواصل صورا للصيادين ممسكين بأسماك قرش صغيرة تمكنوا من اصطيادها خلال رحلة صيد بالقرب من شواطئ الإسكندرية ما أثار رعبا، خاصة أن الواقعة تأتي بعد أيام من التهام سمكة قرش لسائح روسي في مياه البحر الأحمر.

ونفت السلطات وبشكل عاجل وجود أسماك قرش في الإسكندرية حيث قال محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه جرى التواصل مع شيوخ الصيادين والغطاسين والمختصين الذين أكدوا عدم وجود تلك الأسماك على الشواطئ، وأنها توجد بالبحر المتوسط بشكل عام وبعيد جدًّا عن الشواطئ.