اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
1

انهيار عقار في الإسكندرية.. انتشال جثة والبحث عن ناجين

القاهرة –أشرف عبد الحميد 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

من جديد مازالت ظاهرة انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية شمال مصر تتكرر، فقد شهد حي الجمرك انهيار عقار بشارع ابن العفيفي مكون من طابقين، ما أسفر عن مصرع شخص فيما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض.

4 إصابات بانهيار عقار في الإسكندرية.. والنيابة المصرية تستدعي المالك وتفتح تحقيقاً مصر 4 إصابات بانهيار عقار في الإسكندرية.. والنيابة المصرية تستدعي المالك وتفتح تحقيقاً

وأعلن مسؤولو الحي قطع المرافق والخدمات عن العقار المنهار، وفرض طوق أمني لحين انتهاء عمليات إزالة الحطام والأنقاض.

مادة اعلانية

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انهيار عقار مكون من 14 طابقاً في المحافظة أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين.

وتلقت السلطات بلاغاً بانهيار عقار بشارع خليل حمادة في منطقة سيدي بشر بحي المنتزه، حيث كشفت المعاينة انشطار العقار رأسياً لأسفل بانهيار الجزء الأيمن في اتجاه واجهته حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار.

من 3
(3 صور)

وتبين من التحقيقات أن العقار مبني منذ العام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو/حزيران الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة للعربية مع السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن مقابلة خاصة للعربية مع السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط