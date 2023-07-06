انهيار عقار في الإسكندرية.. انتشال جثة والبحث عن ناجين

من جديد مازالت ظاهرة انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية شمال مصر تتكرر، فقد شهد حي الجمرك انهيار عقار بشارع ابن العفيفي مكون من طابقين، ما أسفر عن مصرع شخص فيما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض.

وأعلن مسؤولو الحي قطع المرافق والخدمات عن العقار المنهار، وفرض طوق أمني لحين انتهاء عمليات إزالة الحطام والأنقاض.

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يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انهيار عقار مكون من 14 طابقاً في المحافظة أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين.

وتلقت السلطات بلاغاً بانهيار عقار بشارع خليل حمادة في منطقة سيدي بشر بحي المنتزه، حيث كشفت المعاينة انشطار العقار رأسياً لأسفل بانهيار الجزء الأيمن في اتجاه واجهته حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار.







وتبين من التحقيقات أن العقار مبني منذ العام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو/حزيران الماضي.