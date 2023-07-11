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صورة حديثة لإيمان البحر درويش نشرتها ابنته وصدمت محبيه

بعد نشر صورة مرضه.. السجن لنجل إيمان البحر بتهمة دهس طفل

دبي - العربية.نت
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بعد ساعات من نشر صورة مرض والده الفنان إيمان البحر درويش، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لنجل الفنان بتهمة قتل طفل دهسا وتعاطي المخدرات والقيادة أثناء التعاطي.

والد طفل قتل دهساً على يد نجل فنان مصري يكشف تفاصيل ما حدث مصر خاص والد طفل قتل دهساً على يد نجل فنان مصري يكشف تفاصيل ما حدث

وكانت منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية قد شهدت في فبراير الماضي الحادث البشع، بعدها ألقت السلطات المصرية القبض على نجل الفنان.

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وكشفت مصادر أمنية وقتها لـ"العربية.نت" أن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات لقي مصرعه دهسا تحت إطارات سيارة كان يقودها نجل الفنان المصري إيمان البحر درويش في أحد شوارع محافظة الإسكندرية.

كما تبين من التحريات أن نجل الفنان ويدعى إسلام كان يقود سيارته بسرعة جنونية بشارع المشير في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، واختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في دهس طفل كان يسير في الشارع والتسبب في وفاته في الحال.

إيمان البحر مع نجله
إيمان البحر مع نجله

تفاصيل الحادث

وسابقا روى المواطن المصري محمود الشوربجي، والد الطفل عمر الذي قتل في الحادث تفاصيل الواقعة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنه كان يقود سيارته برفقة زوجته وابنيه فجر بشارع المشير بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، وعند التقاطع مع مزلقان للقطارات هناك حيث تتواجد مطبات صناعية للتهدئة اضطر للتهدئة ليفاجأ بسيارة مسرعة قادمة من الخلف تطيح بسيارته وتجعلها تنقلب به وبأسرته على جانب الطريق.

كما أضاف أن قوة الاصطدام جعلته يفقد وعيه للحظات لكنه تمكن من الخروج وزوجته من السيارة، ليكتشف أن نجله الأكبر عمر الذي كان نائما في المقعد الخلفي غارق في دمائه وفاقد تماما للوعي، مشيرا إلى أن الشرطة طوقت المكان بسرعة وألقت القبض على قائد السيارة المتسببة في الحادث واصطحبته معها للتحقيق معه.

صورة صادمة

وكانت ابنة الفنان قد صدمت الجمهور بأحدث ظهور لوالدها، حيث نشرت صورة تؤكد أنه في مراحل متأخرة من المرض.

وصدمت ملامح المطرب المصري محبيه، إذ تغيرت بشكل كبير وفقد الكثير من وزنه، كما لم يعد قادرا على النهوض من سريره.

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