صور فضائية جديدة.. إثيوبيا تبدأ الملء الرابع لسد النهضة الجمعة

بعد أن اتفقت مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، كشفت صور حديثة أن أديس أبابا ستبدأ الملء الرابع للسد غدا الجمعة.

ورصدت صور الأقمار الصناعية، اليوم الخميس، ارتفاع مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب يقترب كثيرا من المنسوب الذي وصلت إليه عند انتهاء التخزين العام الماضي وهو 600 متر فوق سطح البحر، وبالتالي فإن التخزين الرابع سوف يبدأ فعلياً صباح غد الجمعة.

مادة اعلانية

ويقول الخبير المصري، عباس شراقي، إنه من المتوقع أن يستمر الملء الرابع حتى منتصف سبتمبر بإجمالى 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625 مترا، مضيفا أن المياه سوف تعبر من أعلى الممر الأوسط ومن المفيض الجانبي في حالة فتح بواباته التي تقع على نفس ارتفاع الممر الأوسط 625 م فوق سطح البحر.

ويضيف أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أيضاً ضخ المياه من خلال فتحتي التصريف بمقدار حوالي 60 مليون م3/يوميا، وهذا أقصى ما يمكن عمله من الجانب الإثيوبي في الظروف الحالية، كما تظهر الصور أيضاً تشغيل أحد التوربينات، ولكن الكميات الخارجة منها غير مؤثرة لعدم انتظام تشغيلها.

وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقنا اليوم على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وتم الاتفاق على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من ذلك خلال أربعة أشهر.

وخلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم تم استنئاف المناقشات بينهما حيث جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين.

ودعا الجانبان إلى تعزيز التعاون بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.

وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فيما تم الاتفاق على أنه وخلال فترة المفاوضات، توضح إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

وصباح الخميس الماضي اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوجود استعدادات إثيوبية للملء الرابع لسد النهضة، طالبا استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب، كما أعلنت أنه تم انتهاء الملء الثاني في يوليو من العام 2021، وبلغ حوالي 3 مليارات م3، فيما بلغ التخزين الأول للسد والذي جرى في يوليو من العام 2020، حوالي 5 مليارات م3.