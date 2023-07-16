رسوب أغلب طلاب الطب بأسيوط.. كيف التحقوا بكلية القمة؟

لأول مرة في تاريخها، شهدت كلية طب مصرية رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى بها.

وكشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، أن 60% من طلاب الفرقة الأولى بالكلية رسبوا في الامتحانات، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالكلية يقارب الـ 1207 طلاب.

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وأوضح أن النسبة الكبيرة من الطلاب الراسبين للوافدين من الخارج، وعددهم يصل لـ 339 طالبا، مشيرا إلى أن المتبقين من بينهم طلاب من محافظة سوهاج وأسيوط وقنا وبعض المحافظات الأخرى.

وفي العام الماضي، شهدت مواقع التواصل في مصر ضجة كبيرة بسبب رسوب 229 طالبا بالفرقة الأولى في كلية الطب بجامعة سوهاج جنوب البلاد.

وأثار نبأ رسوب هذا العدد من أصل 671 طالبًا بالفرقة الأولى بالكلية انتقادات واسعة، حيث أشارت التعليقات لعدم استحقاق الطلبة الراسبين دخول كلية الطب وعبورهم لإحدى كليات القمة بسبب عوامل أخرى مرتبطة بامتحانات الثانوية.

وقبل سنوات قرر مجلس جامعة المنصورة في مصر اعتماد حصول 1200 طالب بكلية الطب بالجامعة على درجة الصفر في مادة الجراحة، نظرا لما بدر منهم في امتحان مادة الجراحة، حيث تركوا اللجان، وتجمهروا أمامها زاعمين أن الأسئلة صعبة ومطالبين بتغيير الامتحان.

جاء القرار حينها بعد أن شكلت الجامعة لجنة لبحث سبب رفض الطلاب الإجابة عن أسئلة الامتحان بحجة صعوبتها، وخروجهم من لجان الامتحان وتجمهرهم بالكلية، مطالبين بإعادته، وهو ما رفضته الجامعة ووزارة التعليم العالي.