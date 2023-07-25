طريقة مبتكرة.. "العربية مصر" تطلق خدمة الـ channels على واتساب

أطلقت "العربية مصر"؛ خدمة إخبارية جديدة لإبقاء متابعيها مطلعين على كل جديد، من خلال إطلاق خدمة الـ channels على واتساب، لتوفر لمتابعيها القدرة على الوصول للأخبار والقصص الخاصة في الشأن المصري عبر تطبيق "واتساب".

يشار إلى أن الخدمة الإخبارية الجديدة طريقة مبتكرة؛ لتلقي الأخبار والتقارير والقصص الإخبارية الخاصة مباشرة، عن طريق المتابعة والاشتراك في "قناة العربية مصر" على تطبيق واتساب بشكل منفصل عن الدردشات الخاصة للمستخدمين، لمعرفة كل جديد وحصري عن الشأن المصري.

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وأكدت شركة ميتا أن هذه الخدمة باتت متاحة للمستخدمين في أحدث نسخة لتطبيق واتساب على الهواتف، وعلى أجهزة الكمبيوتر، وإذا لم يكن التطبيق محدَّثا، فيجب على المستخدم النقر على رمز التحديث وفتح التطبيق من جديد.

ويمكنكم الآن تلقي كل الأخبار التي تهمكم عن الشأن المصري لحظة بلحظة من خلال خاصية الـ Channels عبر تطبيق واتساب:

للاشتراك في خدمة الـ channels على واتساب من "العربية مصر" اضغط هنا

وكانت "ميتا" أعلنت عن الإطلاق المبكر لخاصية "قنوات واتساب" broadcast messaging في مصر، بعد حوالي عام من إطلاق خاصية المجتمعات Communities، والتي استهدفت من خلالها تسهيل تواصل المستخدم مع مجموعات متعددة وأشخاص يمكن أن يصل عددهم إلى 5000 شخص في آن واحد.