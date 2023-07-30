قتيلان و38 جريحاً بتصادم مروع بالطريق الدولي شمال مصر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 38 آخرون في تصادم مروع بالطريق الساحلي الدولي شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وأتوبيس يقل ركابا بالكيلو 100 في الطريق الساحلي الدولي، الذي يربط محافظتي الإسكندرية ومرسى مطرح، وعلى الفور تم الدفع بالعشرات من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين للمستشفيات.

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تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية، فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث وقامت القوات برفع آثاره لسرعة تسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات.

ونقلت السلطات عددا من المصابين إلى مستشفيي الضبعة و رأس الحكمة حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة واشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات بالجسم.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين.