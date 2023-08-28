قتلى وجرحى في انهيار عقار بمدينة مصرية.. وجار البحث عن مفقودين

سقوط قتلى وجرحى في انهيار عقار مكون من عدة طوابق بمنطقة المحطة الجديدة في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة.

وفور تلقي السلطات بلاغا بسقوط العقار، انتقلت على الفور قوات الدفاع المدني والإنقاذ لانتشال الضحايا والمصابين .

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وحسب ما كشف شهود عيان فقد تمكنت السلطات من انتشال جثمان أحد الضحايا فيما يجري البحث عن ناجين.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول موقع العقار، وقامت بفصل المرافق والخدمات عنه، فيما تحقق السلطات حاليا حول سبب انهياره وبحث ملف أوراقه وتراخيصه.

وكانت مصر قد شهدت مؤخرا عدة وقائع سقوط وانهيار للعقارات في عدة محافظات خلال الأشهر الماضية، بشكل دفع السلطات لبحث الظاهرة ومعرفة أسبابها وتحديد طرق مواجهتها.

وتقدم برلمانيون بمذكرات عاجلة لوزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء لتشكيل لجنة في كل محافظة لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط، لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى بديلة.



عقار الإسماعيلية

ملايين العقارات المخالفة

وأشارت دراسة للمركز المصري للحق في السكن إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة ، بينما أكدت الاحصائيات غير الرسمية أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال السنوات الأخيرة.

ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره لكي تتمكن السلطات من حصر الثروة العقارية ، وسهولة الحصول على بيانات وأوراق وملفات كل عقار ومعرفة حالته وسلامته .