تفاصيل جديدة عن غرق الفندق السياحي العائم في مصر

كشفت السلطات المصرية تفاصيل حادث غرق أحد الفنادق السياحية العائمة في النيل بمحافظة الأقصر جنوب البلاد ومصرع اثنين من العاملين.

وقالت وزارة السياحة والآثار إن الفندق متوقف تماماً عن العمل منذ عام 2010، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت ، مشيرة إلى أن الفندق لم يستقبل أي نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من 13 عاما.

مادة اعلانية

وأشارت إلى أن الفندق متواجد بورشة على مدار الفترة السابقة لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي المقبل، وذلك بعد أن يتم التأكد من انتهاءه من هذه الأعمال ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، مؤكدة على أنه لم يتم إجراء أية معاينات لإعادة التشغيل من قبل الوزارة حتى الآن ولم يحصل على أى ترخيص تشغيل سياحي من الوزارة.

من جانبها، أوضحت وزارة النقل أن الفندق كان قد تقدم مالكه بطلب لهيئة النقل النهري لإصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة.

وذكرت هيئة النقل النهري أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل.

وأشارت الهيئة العامة للنقل النهري أنها في انتظار قرار النيابه العامة لتحديد أسباب ميل الفندق.

وكان عاملان إثنان قد لقيا مصرعهما في غرق فندق سياحي بالنيل في مدينة الأقصر جنوب مصر.

وذكرت مصادر لـ" العربية. نت " إن فندقا سياحيا متوقف عن العمل للصيانة استعدادا للموسم السياحي، تعرض لغرق جزئي بنهر النيل أمام قاعة المؤتمرات في مدينة الأقصر، مضيفة أن الحادث أسفر عن مصرع عاملين يعملان على المركب.

وكشفت أنه تم انتشال جثمان العامل الأول ويبلغ من العمر 21 عاما وتم نقله لمشرحة مستشفى الكرنك فيما يجري البحث عن جثمان العامل الثاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق .