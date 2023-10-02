بيان رسمي يكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية
تفحم المبنى بالكامل وسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا.. والتحقيقات تتواصل
كشف بيان رسمي للنائب العام المصري تفاصيل حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والذي وقع صباح اليوم الاثنين.
وقال البيان إن النيابة العامة تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور انتقل المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته.
وذكر البيان أن المعاينة أسفرت عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.
وأضافت النيابة أنه تم تشكيل فريقٌ من المحققين للتحقيق في الواقعة وتم سؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها مازالت تواصل التحقيقات.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء الحادث.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغات مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.
وأشار عبدالغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقى الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.
-
البرهان: بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل لمساندة الدعم السريعرئيس مجلس السيادة في السودان: القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بمبررات لاتستند على منطق العرب والعالم
-
"حياة جديدة".. هل تنتهي ظاهرة أحياء الصفيح في موريتانيا؟وزارة الإسكان الموريتانية أطلقت مشروعاً جديداً وُصِف بـ"الطَّموح" سمتهُ "حياة جديدة" تسعى من خلاله لتوفير قطع أرضية لنحو 10 آلاف أسرة المغرب العربي
-
ملمحا للإخوان.. السيسي: يمكن هدم مصر بشريط ترامادول و20 جنيهاالرئيس المصري قال إن مصر يمكن أن تشهد اضطرابات وفوضى تستمر لأسابيع من خلال حشد 100 ألف شخص لديهم ظروف صعبة جدا مقابل حصولهم على أموال ومواد مخدرة مصر