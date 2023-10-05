أمن قومي وسيتم ترحيلها.. تطورات توقيف زوجة فنان مصري بتركيا

تكشفت تفاصيل جديدة حول قضية توقيف زوجة فنان مصري هارب إلى تركيا.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أنه تم احتجاز غادة نجيب زوجة الفنان المصري هشام عبد الله في سجن الأجانب بمنطقة ملاطيا التي تبعد عن اسطنبول ألف كيلومتر، تمهيداً لإحالتها للمحاكمة وترحيلها بعد ذلك خارج البلاد.

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وقالت المصادر إن محامي زوجة الفنان لم يتمكن حتى الآن من مقابلتها ومعرفة سبب احتجازها، مؤكدة أنه سيسمح له بمقابلتها فور استدعائها للمحاكمة.

وأشارت المصادر إلى أن احتجاز نجيب والتكتم حول سبب ذلك يرجع لكونها متهمة بقضية تمس الأمن القومي التركي، موضحة أنه من المرجّح أن يتم إبعادها وترحيلها لخارج تركيا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقبل يومين، ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب صابوني، وهي سورية الأصل، من منزلها بمنطقة باشاك شهير. وحسب ما أعلن زوجها، فإن سبب توقيف السلطات التركية لها يرجع لأسباب سياسية.

ومن قبل كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن توقيف زوجة الفنان جاء على خلفية شكوك حول صلاتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، وصلتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت السلطات الفرنسية القبض عليها مؤخراً بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.

وكشفت أن الشكوك تدور كذلك حول صلة زوجة الفنان المصري بالمشاركة في اقتطاع فيديوهات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتحريف محتواها بشكل مسيء ومتعمد، وترجمتها بلغات عدة لتقديمها لمنظمات دولية وأوروبية بهدف الإساءة للسيسي وتأليب الغرب ضد النظام في مصر، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد مصر والرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها وطلبها منها التوقف عن ذلك.

وواصلت جماعة الإخوان ضغوطها لدى السلطات التركية للإفراج عن الناشطة، حيث أصدر مجلس الجالية المصرية في تركيا الذي يقوده القيادي الإخواني الهارب عادل راشد، بيانا ناشد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن غادة نجيب لاعتبارات إنسانية. كما أصدرت رابطة الإعلاميين المصرية التابعة للإخوان ويقودها أحمد عبدالعزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي وأحد قيادات الجماعة الهاربين، بياناً طالب فيه بالإفراج الفوري عن غادة نجيب.

يشار إلى أن زوجة الفنان المصري اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة يوم 3 فبراير من عام 1972 وهي سورية الأصل، أسقطت الجنسية المصرية عنها لإقامتها خارج البلاد، وصدر بحقها حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

وفي العام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017. وفي عام 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عنها.