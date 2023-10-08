فيديو لشرطي مصري يطلق النار على إسرائيليين.. ويقتل 3

وسط تصاعد التوتر الإسرائيلي الفلسطيني في محيط غزة، وتنامي القلق من توسع المواجهات، أطلق شرطي مصري اليوم الأحد النار عشوائياً على فوج سياحي يضم إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

إطلاق نار عشوائي

وأعلن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

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كما أضاف أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري ووقوع عدة إصابات.

القبض على المنفذ

إلى ذلك، أفاد المصدر الأمني بأنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

تل أبيب تطلب توضيحات

فيما كشفت مصادر مطلعة للعربية/الحدث بأن الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع الخارجية المصرية بشأن الحادث.

وأوضحت أن تل أبيب طلبت مزيدا من التوضيحات والاستفسارات عن مطلق النار في الاسكندرية.

كما لفتت إلى أن الخارجية الإسرائيلية طالبت بشكل أولي أن تشارك في التحقيقات مع الجانب المصري.

كذلك، حثت الجانب المصري على تشديد الإجراءات الأمنية حول السياح الإسرائيليين في المدن المصرية، وزيادة إجراءات التأمين بمحيط البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.

مصر تدعو لوقف التصعيد

وكانت مصر أكدت أمس السبت ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس شدد الوزير المصري على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

أتى ذلك، بعدما شنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس أمس هجوماً مباغتاً، براً وجواً وتوغلت في عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات وأسر العشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

فيما ارتفع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى أكثر من 500، إثر غارات إسرائيلية مكثفة شنت منذ أمس على قطاع غزة المكتظ بالسكان .