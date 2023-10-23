شاب مصري تضامن مع غزة.. فعوقب وفصل من عمله

بعد أيام قليلة من تلقي سباح مصري تهديدات بالقتل وحذف صوره من الاتحاد الدولي للسباحة إثر دعمه لغزة، تعرض شاب مصري آخر يعيش في فرنسا لموقف مماثل، حيث فصل من عمله بعد نشره فيديوهات داعمة لفلسطين، عبر حسابه على مواقع التواصل.

نقاش مع زميلته

وقال الشاب المصري كريم قباني الذي يدرس ويعمل في فرنسا إن زميلته في العمل كانت تناقشه حول سبب نشره لفيديوهات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل، ودعمه للفلسطينيين، واصفة إياهم بـ"الإرهابيين".

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فرد عليها بأنهم ضحايا وليسوا إرهابيين، مؤكداً أنه لا حق لها بمثل هذا السؤال، خاصة أنها على الجانب الآخر تدعم الإسرائيليين.

وأوضح الشاب خلال فيديو نشره على حسابه في إنستغرام أن زميلته أخبرته أن فيديوهاته مثيرة للجدل والغضب وخلال النقاش معها الذي حاول فيه شرح تفاصيل وسردية القضية الفلسطينية، دخل عليهما مديره ووبخهما واستفسر منهما عن سبب انشغالهما عن العمل، مضيفا أن زميلته قالت للمدير إن كريم يدعم فلسطين ويشرح لها سبب ذلك.

فصل من العمل

وأضاف الشاب المصري أن مديره أخبره أن فيديوهاته عن القضية الفلسطينية تثير غضب العملاء وليست على حق، مشيراً إلى أنه في اليوم التالي وخلال حضوره لمقر عمله فوجئ بالإدارة تطالبه بالتوقيع على استقالته وخروجه من مجموعة واتساب موظفي الشركة.

إلى ذلك عبّر كريم قباني عن شعوره بالظلم والقهر، لكنه رغم ذلك يشعر أن ما تعرض له لا يساوي ما يعاني منه الفلسطينيون من الظلم والقهر على مدار 75 عاماً، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل باقية حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم.