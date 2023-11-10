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Palestinians gather at the site of an Israeli strike on a mosque, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian group Hamas, in Khan Younis in the southern Gaza Strip, on November 9, 2023. (Reuters)
من غزة

بحث وقف النار في غزة وتبادل الأسرى.. وفد حماس يغادر القاهرة

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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كشفت مصادر فلسطينية تفاصيل اجتماع وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية خلال اجتماعهم في القاهرة الخميس بشأن الأوضاع في غزة.

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وقالت "للعربية.نت "إن وفد الحركة بحث الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفة أنه من المتوقع حدوث وقفا لاطلاق النار ودخول قوافل الاغاثة إلى قطاع غزة وتلبية احتياجات سكان القطاع خلال الساعات القادمة.

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كما ذكرت المصادر أنه جرى بحث تنفيذ صفقة تبادل للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مقابل الأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين الموجودين لدى فصائل المقاومة، مع التشديد على ضرورة إنهاء الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

وعقب انتهاء المباحثات غادر وفد الحركة القاهرة مساء الخميس.

هنية ومشعل

وكان وفد حماس قد وصل القاهرة عصر الخميس إلى مصر، وضم إسماعيل هنية رئيس المكتب للحركة و خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، والدكتور خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية.‎

ومن قبل ذكرت مصادر مصرية وجود ⁩اتصالات مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية ⁧غزة.

وذكرت أن مصر⁩ تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

يشار إلى أن مصر تواصل جهودها لوقف النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات حيث وافقت على نشر فريق أممي لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات للقطاع سيتخذ من مدينة العريش القريبة من رفح .

وحذرت مصر من العواقب الإنسانية والأمنية وممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي ضد سكان غزة كما رفضت مخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع وتوطينهم في سيناء.

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