متحور جديد مميت من كورونا في مصر.. السلطات توضح

كشفت السلطات المصرية حقيقة ما تم تداوله عن ظهور متحور جديد مميت وشديد الخطورة من كورونا ويصعب اكتشاف أعراضه.

منشور متداول

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المصريين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.

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من جهته، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة، فقد نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لظهور متحور جديد، مضيفة أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة.

"لا متحورات جديدة"

وشددت الوزارة على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أية متحورات جديدة بخلاف متحور "JN.1" ، مشيرة إلى أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض ولا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، مشددة على حرصها على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية جديدة لمنع دخولها للبلاد.