فيديو شغل المصريين وصدمهم.. ضربا وعنّفا طفلين مكبلين!

خلال الساعات الماضية، انشغل المصريون على مواقع التواصل بمقطع مصور لاعتداء رجل وامرأة على طفلين مكبلي الأيدي في منطقة السويس.

فقد أظهر المقطع الذي تداوله ناشطون في مصر على منصة "إنستغرام"، أحد الطفلين مكبل اليدين من الخلف وصوت إحدى السيدات يعاتبهما، والآخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي عليهما بالضرب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

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في حين كشفت الداخلية أن الطفلين هما ابنا السيدة، والرجل زوج والدتهما حيث يقيمان في منطقة فيصل بالسويس، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين.

المعتديان يعترفان

وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الاعتداء، مبررين ذلك بعدم رغبتهما بوجود الطفلين معهما في ذات المنزل حيث رفض والدهما إقامتهما معه، بحسب بيان الشرطة الذي نشر اليوم الجمعة.

يشار إلى أن الداخلية والسلطات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.