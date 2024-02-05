مصر.. تفاصيل ضبط جزيرة مزروعة بالمخدرات في قلب النيل

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مثيرة حول عملية ضبط جزيرة مزروعة بالمخدرات في قلب النيل بالقرب من إحدى محافظات الصعيد جنوب البلاد.

وقالت الوزارة إن أجهزة الأمن تلقت معلومات حول قيام عدد من الأشخاص الخطرين بزراعة المخدرات في جزيرة بالنيل.

وكشفت التحريات أن 16 عنصرا شديدي الخطورة يقومون بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.

وأضافت أنه وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، حيث أسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين، مشيرة إلى أنه تم ضبط 6.5 طن لمخدر البانجو، و10 أفدنة مزروعة بنباتي الأفيون والبانجو المخدرين و16 بندقية آلية و51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.

وأعلنت الوزارة أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت حوالى 36.5 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم القبض على جميع العناصر وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.