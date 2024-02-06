السيسي وبلينكن بحثا جهود التوصل لوقف النار في غزة

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

مساعي إدخال المساعدات الإغاثية

وقال متحدث باسم الرئاسة في بيان إن السيسي ناقش أيضا مع بلينكن، الذي يزور مصر، مساعي إدخال المساعدات الإغاثية اللازمة إلى غزة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأكد الرئيس المصري على أهمية "الدور المحوري" الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

ضرورة تنفيذ القرارات الدولية

كما شدد على "ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة".

من جانبه، أكد الوزير الأميركي حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر "للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع"، وفقا للبيان.

وكان الوزير الأميركي غادر في وقت سابق اليوم الرياض، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن المرتقب أن يزور قطر بعد مصر قبل أن يتوجه إلى تل أبيب لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الأسرى والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب.