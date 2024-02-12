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مصر للطيران- الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك
مصر للطيران- الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك

فيديو سبب لغطاً.. مصر للطيران تنفي حجز تذاكرها بالدولار

القاهرة –أشرف عبد الحميد
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كشفت شركة مصر للطيران حقيقة فيديو أثار لغطاً كبيراً حول حجز تذاكر الركوب على خطوطها بالدولار بدلاً من الجنيه المصري.

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فقد تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لفتاة تشكو من تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية بسبب رغبة الشركة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة وهي الدولار.

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وأضافت أنها واجهت تعنتاَ آخر من البنك حيث رفض مسؤوله منحها الدولارات المطلوبة لحجز تذكرتها.

وأثار الفيديو حالة من الصخب والجدل والتساؤلات حول سبب إصرار الشركة الوطنية المصرية في حجز التذاكر على متنها بالدولار رغم علمها بصعوبة الحصول عليه.

الشركة توضح

فيما ردت الشركة سريعاً وأصدرت بيانا كشفت فيه الحقيقة كاملة.

وذكرت بأنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى المصري والتى تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر والتى تنطلق من أراضيها إلى الوجهات الخارجية وذلك بالعملة المحلية وهو الجنيه المصري.

وأوضحت أن التعليمات تنص كذلك على عدم إصدار أي تذاكر من داخل مصر للرحلات التى تبدأ من خارجها.

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