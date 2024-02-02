بنوك مصرية تتيح حلولا بديلة لاستخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية

تلقت البنوك المصرية طلبات متزايدة من جانب العملاء على إصدار بطاقات خصم بالدولار خلال الشهور الأخيرة، بالتزامن مع تقليص حدود استخدام بطاقات الائتمان، وفقا لمصادر مصرفية تحدثت إليهم "العربية Business".

وأصدر بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" خلال الأيام الماضية بطاقات خصم دولارية تتيح للعملاء المشتريات بالعملات الأجنبية داخل وخارج مصر، والسحب النقدي فى الخارج فقط.

وقالت مصادر مصرفية لـ "العربية Business" إن إصدار بطاقات خصم دولارية للعملاء يحقق منفعة مزدوجة للطرفين البنك والعميل معاً.

وأوضحت المصادر أن بطاقات الخصم على الحسابات الدولارية تُسهل على العملاء تنفيذ التعاملات التي تتطلب عملة أجنبية أو الاستخدام أثناء السفر، في ظل قيود استخدام البطاقات الائتمانية وإيقاف استخدام بطاقات الخصم بالعملات المحلية.

كما تُحفز هذه البطاقات العملاء على فتح حسابات دولارية والتعامل بالعملات الأجنبية من خلال الجهاز المصرفي، بعد الضغوط التي تواجهها البنوك في تدبير العملة بحسب المصادر.

وأجرت "العربية Business" مسحاً على البنوك التى تتيح بطاقات خصم بالدولار للتعرف على حدود استخدامها والعمولات المفروضة عليها:

الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري يوم الخميس بطاقة "فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار" لأصحاب الحسابات الدولارية بالبنك، وتكون صالحة لمدة 5 سنوات.

وتتيح البطاقة تنفذ مشتريات من الداخل أو الخارج للعملاء بحد أقصي 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهرياً.

بينما يبلغ الحد الأقصي للسحب النقدي ألف دولار يومياً و5 آلاف دولار شهرياً.

كما يمكن للعملاء استخدام البطاقة للشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة 2000 دولار يوميا و10 آلاف شهريا كحد أقصي.

ويشترط البنك أن يكون متاح بالحساب رصيد 1000 دولار لإصدار البطاقة مقابل رسوم 10 دولارات، ورسوم إصدار بدل فاقد 10 دولارات ورسوم سنوية 10 دولارات أيضًا.

وتبلغ عمولة تدبير العملة حالة الاستخدام بعملة غير الدولار 2%، بالاضافة إلى 1% عند السحب النقدي بالخارج فقط، ولا يسمح بسحب الدولار من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر.

بنك مصر

فيما أصدر بنك مصر قبل أيام بطاقة خصم مباشر "بلاتينيوم" مرتبطة بحساب العميل بالدولار لإتاحة المشتريات خارج أو داخل مصر بحدود 5 آلاف دولار يوميا بما لا يزيد عن 20 ألف دولار شهريًا.

وكذلك خدمة السحب النقدي بالخارج بقيمة ألف دولار يومياً وبما لا يزيد عن 5 آلاف دولار شهريا.

ويفرض البنك عمولة 10% لتدبير العملة في حالة استخدام البطاقة بعملة غير الدولار.

الأهلي قطر الوطني

فيما يسمح البنك الأهلي قطر الوطني للعملاء بإصدار بطاقة خصم مربوطة بالحساب الدولاري، وتسمح بالاستخدام الشهري بحدود 5 آلاف دولار يومياُ بما لا يزيد عن 20 ألف دولار شهريا.

كما تتيح السحب النقدي بالخارج بقيمة ألف دولار يومياً وبما لا يزيد عن 5 آلاف دولار شهريا، ويفرض البنك 10% عمولة تدبير عملة.

العربي الإفريقي الدولي

يسمح البنك العربي الإفريقي الدولي بإصدار بطاقات خصم دولارية لعملائه للاستخدام الدولي والمحلي بالعملات الأجنبية.

وتتيح هذه البطاقات حدا أقصي للسحب النقدي عند 3 آلاف دولار يومياً، و 15 ألف دولار شهرياً.

كما تسمح بالمشتريات عند 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً كحد أقصي، ويفرض البنك عمولة تدبير عملة 3% حال الاستخدام بعملة غير الدولار.

التجاري الدولي

يُصدر البنك التجاري الدولي بطاقة خصم مربوطة بالحساب الدولاري، تتيح للعملاء حدا أقصي للمشتريات 60 ألف دولار و9 آلاف دولار للسحب النقدي شهرياً.

كما يفرض البنك عمولة تدبير عملة فى السحب النقدي بنحو 4%.

وتواجه البنوك المصرية ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء، بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

ووجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا.

ولكن قرر المركزي المصري في نفس الشهر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل من دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.

وخفف البنك المركزي أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.

وأكد المركزي على ضرورة تقديم العملاء لإثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر.