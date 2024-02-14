السيسي يرحب بأردوغان "لفتح صفحة جديدة بين البلدين"

رحّب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "لنفتح صفحة جديدة بين البلدين".

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان الذي يزور القاهرة: "تركيا ومصر تواجهان العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة"، مضيفاً: "نتطلع لاستقرار منطقة شرق المتوسط وتسوية الخلافات".

كما كشف السيسي سعي مصر لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

هذا وقال السيسي إنه يتطلع لتلبية دعوة أردوغان لزيارة تركيا في أبريل المقبل.

إقليمياً، قال السيسي إن "إسرائيل تمارس التضييق على دخول شاحنات المساعدات لغزة". من جهة أخرى قال الرئيس المصري إنه أكد مع أردوغان "على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا".

من جهته قال أردوغان: "نريد الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى المستوى اللائق وهناك رغبة مشتركة في ذلك".

وأكد عزم أنقرة على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، مضيفاً: "نريد رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار"، كما "يمكن تطوير العلاقات مع مصر في المجال الدفاعي".

إقليمياً ثمّن أردوغان الدور المصري في إدخال المساعدات لغزة، مضيفاً: "إدخال المساعدات لغزة يمثل أولوية بالنسبة لنا". وتابع: "سنواصل التعاون مع مصر بشأن التطورات في غزة.. المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاتي مع السيسي اليوم.. ونحن مستعدون للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة".

هذا وقال أردوغان إنه عازم "على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مصر في كافة المجالات". كما قال إنه أكد مع السيسي الحرص "على أمن ووحدة واستقرار ليبيا والسودان".