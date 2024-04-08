حبوب أم نقود؟.. الإفتاء المصرية ترد حول زكاة الفطر

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سؤال وجدل يتكرر كل عام في شهر رمضان عن كيفية إخراج زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها نقودا أم يجب أن تكون حبوبا؟ ومساء أمس الأحد، خرج أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ليحسم الجدل.

وعبر أحد القنوات المصرية، استقبل الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول قيمة زكاة الفطر.

ليرد الورداني قائلًا إن زكاة الفطر تخرج نقودًا، مشددًا على أن أي مواطن في أي دولة يتبع مؤسسات الفتوى في دولته، لأن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص.

وأضاف أن مذهب الشخص هو مذهب مفتيه الذي اجتهد وتنفق عليه الدولة لأداء وظيفته المجتمعية، وطالما أن الجهة المسؤولة عن الفتوى أفتت بخروج زكاة الفطر مالًا، فعلينا أن نتبع دار الإفتاء المصرية.

وأضاف "لم يفرض علينا إخراج حبوب ولكن قال "أغنوهم عن السؤال هذا اليوم" لازم أن يشاركنا الفقراء والمساكين، إخراج الحبوب قدرها بصاع وهو عبارة عن 2 كيلو من غالب قوت البلد للفقراء والمساكين والغالب في مصر هو القمح، لفقير في عصر النبي مكنش عنده التفاصيل الكثيرة في حياتنا ولكن تغير الزمن والحال يفرض أن تكون على هيئة نقود والفقير هو الذي يحدد احتياجاته وهذا الذي يحقق الإغناء له".

مخالف للسنة

من جانبه حدد المفتي العام بالمملكة العربية السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ، طريقة إخراج زكاة الفطر، مؤكدا على أن إخراجها نقدا يعتبر مخالفا لسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح آل الشيخ: "إخراج صدقة الفطر نقودًا لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.. زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين".

وتابع: "يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها".