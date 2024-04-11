أخطاء جديدة للمقرئ الراقص.. عاصفة غضب ضد أشهر إذاعة مصرية

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أثار مقرئ شهير عائد من الإيقاف عاصفة غضب ضد إذاعة القرآن الكريم المصرية بسبب تلاوته لقرآن فجر اليوم الخميس.

فقد فوجئ مستمعو الإذاعة الشهيرة بالمقرئ محمد السلكاوي يتلو قرآن الفجر عبر شبكة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم اليوم، مرتكباً جملة من الأخطاء من تحريف للآيات القرآنية وقواعد علم التجويد ومقامات التلاوة.

وطالب المستمعون بسرعة إحالة المسؤولين عن الإذاعة إلى التحقيق، وإعادة النظر في الاستعانة بمقرئين ثبت إساءتهم للقرآن وتلاوته وآدابه.

تفاصيل الأخطاء

من جانبه، كشف الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف السابق لـ"العربية.نت"، تفاصيل الأخطاء التي ارتكبها المقرئ الشهير وتضمنت تلحينا بالكلمات وتبديل كلمة بأخرى ليس من نفس المعنى، وترك كلمة وتغيير تشكيل الحروف.

كما أضاف أن المقرئ قرأ آية "ويحل لهم الطيباتِ" الطيباتُ. وآية "ويضع عنهم إصْرَهم" قرأها إصرَارَهم 5 مرات وكررها بالخطأ نفسه. وآية "ويحرم عليهم الخبائث" قرأها ويحرم الخبائث. وآية "لا إله إلا هو" قرأها الذي لا إله إلا هو، مشيرا إلى أن المقرئ قرأ كلمة "أنجينا" أنجونا ثم عدلها.

يذكر أن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر كانت قررت إيقاف المقرئ المذكور مرتين من قبل بسبب أخطاء وقع فيها.

كما قررت رفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر، بسبب خطأ ورد منه في قرآن الجمعة من مسجد الحسين بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وبحضور كبار المسؤولين وذلك قبل عام.

وخلال التلاوة وقع السلكاوي في خطأ حيث نسي آيتين سهواً خلال التلاوة ورفض العودة لهما رغم تنبيهه.

كذلك أوقف المقرئ المثير للجدل العام قبل الماضي، بعد رصد فيديو يتلو فيه آيات من سورة الشورى و"يأتي بحركات غير لائقة في أحد العزاءات" .

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حينها عاصفة من الغضب بعد تداول الفيديو الذي ظهر خلاله المقرئ وهو يرقص ويقوم بحركات بيديه وجسده خلال التلاوة.