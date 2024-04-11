بعد أخطاء في تلاوة قرآن الفجر.. قرار عقابي ضد "المقرئ الراقص"

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قررت الإذاعة المصرية، اليوم الخميس، وقف التعامل مع المقرئ الشهير محمد السلكاوي وذلك نظرا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن فجر اليوم.

"لا تهاون في مثل هذه الأخطاء"

وأكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية لـ"العربية.نت" أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، موضحا أن القارئ أخطأ خطأ جسيما، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ما حدث على لجنة القراء حيث من الممكن إيقافه نهائيًا لكثرة أخطائه.

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وكان مستمعو إذاعة القرآن الكريم قد فوجئوا بالمقرئ لقرآن الفجر عبر شبكة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم، يقع في جملة من الأخطاء من تحريف للآيات القرآنية وقواعد علم التجويد، ومقامات التلاوة.

وطالب المستمعون بسرعة إحالة المسؤولين عن الإذاعة للتحقيق، وإعادة النظر في الاستعانة بمقرئين ثبت إساءتهم للقرآن وتلاوته وآدابه.

تفاصيل الأخطاء

وكان وكيل وزارة الأوقاف السابق سعد الفقي قد كشف لـ"العربية.نت"، تفاصيل الأخطاء التي ارتكبها المقرئ الشهير وتضمنت تلحينا بالكلمات وتبديل كلمة بأخرى ليس من نفس المعنى، وترك كلمة وتغيير تشكيل الحروف.

كما أضاف أن المقرئ قرأ آية "ويحل لهم الطيباتِ" الطيباتُ. وآية "ويضع عنهم إصْرَهم" قرأها إصرَارَهم 5 مرات وكررها بالخطأ نفسه. وآية "ويحرم عليهم الخبائث" قرأها ويحرم الخبائث. وآية "لا إله إلا هو" قرأها الذي لا إله إلا هو، مشيرا إلى أن المقرئ قرأ كلمة "أنجينا" أنجونا ثم عدلها.

"أوقفوه مرتين"

يذكر أن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر كانت قررت إيقاف المقرئ المذكور مرتين من قبل بسبب أخطاء وقع فيها.

كما قررت رفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر، بسبب خطأ ورد منه في قرآن الجمعة من مسجد الحسين بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وبحضور كبار المسؤولين وذلك قبل عام.

وخلال التلاوة وقع السلكاوي في خطأ حيث نسي آيتين سهواً خلال التلاوة ورفض العودة لهما رغم تنبيهه.

"حركات راقصة"

كذلك أوقف المقرئ المثير للجدل العام قبل الماضي، بعد رصد فيديو يتلو فيه آيات من سورة الشورى و"يأتي بحركات غير لائقة في أحد العزاءات".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حينها عاصفة من الغضب بعد تداول الفيديو الذي ظهر خلاله المقرئ وهو يرقص ويقوم بحركات بيديه وجسده خلال التلاوة.