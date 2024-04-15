تحرك برلماني بسبب أخطاء قارئ مصري شهير في تلاوة القرآن

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لا تزال الأخطاء التي ارتكبها القارئ محمد حامد السلكاوي قارئ القرآن الكريم في مصر خلال الأيام الماضية تثير الغضب.

واليوم الاثنين، قدّم محمود قاسم، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن واقعة خطأ أحد القراء 11 مرة أثناء قراءة القرآن الكريم في صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر إذاعة القرآن الكريم.

وتساءل قاسم عن المعايير التي يتم على أساسها اختبار قراء القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، قائلا: "القارئ أخطأ من قبل أثناء تلاوة للقرآن الكريم في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له وهو يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، ما تسبب في اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة ضده".

أخطاء متكررة

وتابع النائب: "ارتكب نفس القارئ أخطاء أثناء شعائر صلاة الجمعة يوم 29 ديسمبر 2023، وجاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد".

وقال قاسم: "سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخطاء كثيرة وقع فيها القارئ خلال قراءة قرآن الفجر، ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن وباحثين في التلاوة عددًا من الانتقادات للقارئ، وطالبوا بمحاسبته على تكرار أخطائه الفترة الماضية في تلاوة القرآن الكريم".

إقرار صلاحية القارئ

وطالب النائب بعرض القارئ الشهير محمد حامد السلكاوي على لجنة القراء والمبتهلين لإقرار صلاحيته من عدمه، وقد تقرر اللجنة إيقافه نهائيا لتكرار الأخطاء التي فعلها.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل من يتقدم بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، وإلغاء عمل اللجنة الحالية، مؤكدا ضرورة أن تضم اللجنة في عضويتها كبار الأساتذة من جامعة الأزهر الشريف من المتخصصين في القرآن الكريم وكبار قراء القرآن الكريم وممثلين من نقابة قراء القرآن الكريم، على أن تتولى اللجنة إجراء اختبارات جديدة للقراء الحاليين، تفاديا لتكرار مثل هذه الأخطاء الفادحة.

وكان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، كشف أنه تم إيقاف المقرئ الشهير الشيخ محمد السلكاوي لمدة عام إداريا وقد تطاله عقوبات أخرى بعد اجتماع لجنة التحقيق في النقابة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

التحقيق معه

وقال لـ"العربية.نت" إنه سيتم استدعاء السلكاوي للتحقيق معه في مقر النقابة ومعرفة سبب وقوعه في تلك الأخطاء أثناء تلاوته قرآن الفجر أمس الخميس، موضحا أن هناك عقوبات أخرى قد تطاله غير الإيقاف منها منعه من الإذاعات المباشرة والخارجية والاكتفاء بأن يقوم بتسجيل التلاوات فقط.

كما أوضح أن أخطاء السلكاوي باتت متكررة وهو ما سيكون محل نظر اللجنة خلال التحقيق، مؤكدا أن العقوبة المنتظرة ستكون رادعة حفاظا على هيبة وجلال وقدسية القرآن.

خطأ جسيم

وكان رئيس الإذاعة المصرية، قد قرر وقف التعامل مع المقرئ الشهير وإحالته للجنة التحقيق، نظرا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن الفجر.

وأكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية "للعربية.نت" أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، موضحا أن القارئ أخطأ خطأ جسيما لا يليق به.

وكان مستمعو إذاعة القرآن الكريم قد فوجئوا بالمقرئ لقرآن الفجر عبر شبكة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم الخميس، يقع في جملة من الأخطاء من تحريف للآيات القرآنية وقواعد علم التجويد، ومقامات التلاوة.

كما طالب المستمعون بسرعة إحالة المسؤولين عن الإذاعة للتحقيق، وإعادة النظر في الاستعانة بمقرئين ثبتت إساءتهم للقرآن وتلاوته وآدابه.

وتضمنت الأخطاء التي حدثت من المقرئ تلحينا بالكلمات وتبديل كلمة بأخرى ليست من نفس المعنى وترك كلمة، وتغيير تشكيل الحروف.

يذكر أن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر قررت إيقاف المقرئ الشهير مرتين من قبل بسبب أخطاء وقع فيها وقيامه بالرقص خلال تلاوة بسرادق عزاء.