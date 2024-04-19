"العربية.نت" تجري أول حوار مع مصري أنقذ أسرة من الغرق بفيضانات دبي

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في لفتة إنسانية قام المواطن المصري حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات، والمقيم بالإمارات، بعمل بطولي، حيث ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق، بعدما تعرضت الإمارات لأحوال جوية استثنائية، ما تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات.

وفي أعقاب العمل البطولي للمصرفي المصري، قام المركز الرئيسي لبنك مصر بالقاهرة بتكريم المصرفي المصري والاحتفاء به، مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك، وأعرب محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن فخره بشهامة وشجاعة المصرفي.

وتحدث المصرفي المصري لأول مرة عقب التكريم وروى القصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، وقال إنه يعمل في الإمارات منذ العام 2002 حيث سافر إلى هناك للعمل بجانب شقيقه، وتدرج في الوظائف حتى وصل لمنصب مدير المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع دبي، مشيرا إلى أنه استقر حتى الآن برفقة زوجته التي تعمل مصرفية أيضا وأبنائه.

وحول الواقعة، قال إن أغلب الموظفين في البنك كانوا يعملون بسبب الظروف الجوية من المنزل، عدا 25% من الطاقم كان يعمل من المكتب وكان هو من بينهم، وفي هذا اليوم غادر مقر عمله في البنك الساعة الثانية والنصف ظهرا عائدا لمنزله، موضحا أنه في طريق عودته، وفي نفق بشارع البدع، لاحظ وجود تجمعات كبيرة من المياه في النفق، ولم يدخل النفق بسيارته مقررا العودة من طريق آخر.

وأضاف أنه شاهد سيارة تدخل النفق وتغرق في المياه وبها عدد من الأفراد يبدو أنهم من أسرة واحدة، موضحا أنه على الفور قرر التدخل لإنقاذهم وترك سيارته بعيدا، مضيفا أن المياه بدأت تدخل سيارة الأسرة وفصلت عنها الكهرباء وحالت دون فتح الأبواب.

وتابع أنه لاحظ أن الأسرة هندية وتضم الزوج والزوجة والابن وبدأوا يستغيثون بالإنجليزية، وبدون تردد خلع ملابسه وحذاءه ووضعهم في سيارته، واضطر للسباحة كما وضح في الفيديو، وشرع في إنقاذ أفراد الأسرة فردا فردا، حيث بدأ بالابن الأصغر ووضعه فوق سقف السيارة ثم الزوجة وانتشلها بصعوبة بالغة ثم انتهى بالزوج ووصل بهم لبر الأمان.

وقال إنه لم يفكر في تداعيات ما حدث أو مخاطر العملية، خاصة أن المياه يمكن أن تصعقه لو كانت متصلة بالكهرباء سواء السيارة أو أي كابل بالنفق، أو حتى الخوف من أن يغرق مع الأسرة ويلقوا حتفهم جميعا، موضحا أنه اتخذ قراره بعدما اعتمد على الله وأخلص النية لإنقاذ هذه الأسرة ونجح والحمد لله في جهوده.

وذكر أن أبواب السيارة تم فتحها بالنهاية، وبعدها وصل أفراد آخرون للمساعدة، وتمت العملية بنجاح، وبعدها غرقت السيارة تحت المياه.

وتابع أنه لاحظ أن الفيديو تم تصويره من جانب مواطنين ومقيمين كانوا يتابعون الموقف من فوق النفق، وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل، ووصل الأمر لمسؤولي البنك في مصر حتى فوجئ باتصال هاتفي من محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك في مصر يشكره ويخبره بتكريمه، مؤكدا أن سعادته بإنقاذ الأسرة كانت كبيرة وهي الأساس عنده دون أن ينتظر شكرا أو تكريما.

وقال سويد إن مشاعر المواطنين والمقيمين عقب الواقعة وتواصلهم معه لتقديم الشكر له أثلجت صدره، موضحا أنه شعر أنه في بلده الثاني، وأن فعله كان واجبا مع إخوة له يقيم معهم في بلد عزيزة عليه.

يذكر أن عاصفة عاتية كانت قد اجتاحت الإمارات وعُمان في الأيام الماضية متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في منازلهم.

وأكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات.