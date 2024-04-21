"طارت من فوق الكوبري بسرعة عالية".. تفاصيل وفاة الـ"تيك توكر" إسراء روكا

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بعدما أثارت وفاة "التيك توكر" المصرية إسراء روكا جراء سقوط مركبتها من أعلى جسر في منطقة النزهة في القاهرة، صدمة في الشارع المصري، تكشفت تفاصيل عن الواقعة المأساوية.

فقد كشف شهود عيان، استعانت بهم النيابة في تحقيقاتها، أن "روكا" كانت تقود سيارتها بسرعة عالية ولم تستطع السيطرة عليها، وإثر ذلك انحرفت منها يمنيًا ويسارًا حال سيرها على كوبري الحرفيين حتى اصطدمت بالسور الحديدي وطارت من فوق الكوبري ثم سقطت على الأرض.

بينما هرول زبائن على مقهى قريب من كوبري الحرفيين، من المكان خوفاً من سقوط السيارة على رؤوس المتواجدين أو السيارات في الشارع، لكن ذلك لم يتحقق بعناية إلهية، وفق قولهم.

ولما اقترب رواد المقهى، من إسراء روكا، كان نبضها يدق رغم الدماء الغزيرة التي سالت منها، وطلبوا لها الإسعاف وبعدها حضرت الشرطة وبدأت إجراء التحريات اللازمة بشأن الواقعة، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.

10 أمتار

والارتفاع الذي سقطت منه الفتاة العشرينية، يبلغ نحو 10 أمتار، وفق معاينة النيابة التي تحفظت على السيارة وطلبت من خبير هندسي فحصها وبيان سلامة "الفرامل" من عدمه، ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

كما أن مناظرة النيابة لجثمان الضحية، أفادت بوجود كسور في الجمجمة أدت إلى الوفاة، جراء ارتطام الرأس بجسم صلب. فيما تسلم أهل الفتاة جثمانها لدفنه، بعد وصوله إلى المستشفى.

وقامت الجهات المعنية على إصلاح التلفيات بسور الكوبري وإعادته إلى طبيعته.

من هي إسراء روكا؟

والراحلة تدعى إسراء مختار وشهرتها "إسراء روكا"، وتبلغ من العمر 28 عاما وتنتمي إلى محافظة القاهرة.

ولدى إسراء صفحة على منصة "تيك توك" باسم "روكا روكا" ويتابعها أكثر من 50 ألفا، وأخرى على "إنستغرام" ويتابعها 111 ألفا.

واشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهات "تيك توك".

وبعد وفاتها بساعات، حذفت أسرة إسراء جميع مقاطعها وفيديوهاتها من على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وسبق ذلك إعلانها على منصة "تيك توك" خبر الوفاة من دون الإشارة إلى أي تفاصيل سوى مكان العزاء.