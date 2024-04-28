فسق وفجور ونهاية خلف القضبان.. رحلة فتيات الـ"تيك توك" للبحث عن الترند بمصر!

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خلال السنوات الأخيرة انتشرت وبشكل مكثف أخبار القبض على فتيات"التيك توك"، اللائي يقدمن على حساباتهن الخاصة على المنصة، محتوى خاص بهن أدى للزج بهن خلف القضبان، وتعرضن بسببها لملاحقات قانونية، والأمثلة كثيرة مثل حنين حسام ومودة الأدهم وسلمى الشيمي وغيرهن.

وجمع سجن النساء بالقناطر الخيرية عددا من فتيات الـ"تيك توك"، صدرت ضدهن أحكاما قضائية باتهامات مختلفة، تتمثل في التحريض على الفسق والفجور، ونشر صور وفيديوهات مخلة واستعراض أجسادهن بطريقة مثيرة للغرائز، والاتجار فى البشر. وقضت المحكمة بحبس بعهضن بالسجن 10 سنوات مثل حنين حسام، و6 سنوات لمودة الأدهم، والحبس لمدة عام بحق موكا حجازي وعامين لهدير عبدالهادي.







حنين حسام مودة الأدهم هدير الهادي منار سامي

وقضت المحكمة بحبس التيك توكر منار سامي، التي اعتادت ممارسة الأعمال المنافية للآداب لاستقطاب عملائها، وتصوير وبث مقاطع فيديو من شأنها خدش الحياء العام، كما عاقبت التيك توكر ريناد عماد بالحبس 3 سنوات،، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق.

وبحكم القانون، فهؤلاء الفتيات اللائي تورطن في أعمال منافية للآداب وارتكبن جرائم أدت للزج بهن في السجون في هذه المرحلة العمرية الصغيرة، قد أصبحن بالفعل "سوابق"، وستظل هذه العقوبة سبّة في حياتهن، وربما قد تمتد آثارها على حياتهن الخاصة مستقبلا وعلى علاقتهن بأسرهم وأبنائهن.