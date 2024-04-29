اشتباه في ارتجاج.. شاهد حادثا مأساويا للاعبة بمنتخب مصر

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واقعة مؤسفة شهدتها بطولة الجمهورية للدراجات في مصر على الطريق فردي السيدات، مساء السبت الماضي، بعد إصابة اللاعبة الناشئة جنة عليوة باشباه ارتجاج في المخ، مع كسور في الضلوع عقب اصطدامها بلاعبة المنتخب الوطني شهد سعيد في الأمتار الأخيرة للسباق.

إثر تلك الواقعة أعلنت لاعبة المنتخب الوطني للدراجات سابقاً حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى لجنة، تقديمها بلاغا للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد.

فقدان ذاكرة وكسور

وقالت حبيبة عليوة إن شقيقتها أصيبت بكسر في الكتف، وتحتاج علاجا لأكثر من 45 يوما، وأنها تعاني من فقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة لكدمات متفرقة في الجسد وتعرضها لتشنجات.

وفي حديث لـ"العربية.نت" أوضحت شقيقتها حبيبة عليوة إنه تم عمل أشعة على الرأس وفي انتظار النتيجة، نظرا لارتطامها بالرصيف ووجود جروح بالرأس.

وأكدت جنة أنه لم يكن هناك سيارة إسعاف مجهزة أو مسعف في مكان وقوع الحادث لشقيقتها.

وأشارت إلى أنه تم عرض اللاعبة شهد سعيد على النيابة لسماع أقوالها، وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها لحين الفصل.

من جانبها نفت اللاعبة شهد سعيد من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على الإنستغرام التهم الموجهة إليها.