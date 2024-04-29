اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فيديو الدراجات
من مقطع الفيديو الخاص بلحظة سقوط اللاعبة

اشتباه في ارتجاج.. شاهد حادثا مأساويا للاعبة بمنتخب مصر

أصيبت بكسر في الكتف وتحتاج علاجا لأكثر من 45 يوما، وتعاني من فقدان مؤقت للذاكرة

القاهرة - مايسة السروي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

واقعة مؤسفة شهدتها بطولة الجمهورية للدراجات في مصر على الطريق فردي السيدات، مساء السبت الماضي، بعد إصابة اللاعبة الناشئة جنة عليوة باشباه ارتجاج في المخ، مع كسور في الضلوع عقب اصطدامها بلاعبة المنتخب الوطني شهد سعيد في الأمتار الأخيرة للسباق.

إثر تلك الواقعة أعلنت لاعبة المنتخب الوطني للدراجات سابقاً حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى لجنة، تقديمها بلاغا للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد.

فقدان ذاكرة وكسور

وقالت حبيبة عليوة إن شقيقتها أصيبت بكسر في الكتف، وتحتاج علاجا لأكثر من 45 يوما، وأنها تعاني من فقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة لكدمات متفرقة في الجسد وتعرضها لتشنجات.

وفي حديث لـ"العربية.نت" أوضحت شقيقتها حبيبة عليوة إنه تم عمل أشعة على الرأس وفي انتظار النتيجة، نظرا لارتطامها بالرصيف ووجود جروح بالرأس.

حملة "بلاها فراخ".. المصريون يواصلوان المقاطعة والأسعار تتراجع مصر حملة "بلاها فراخ".. المصريون يواصلوان المقاطعة والأسعار تتراجع

وأكدت جنة أنه لم يكن هناك سيارة إسعاف مجهزة أو مسعف في مكان وقوع الحادث لشقيقتها.

وأشارت إلى أنه تم عرض اللاعبة شهد سعيد على النيابة لسماع أقوالها، وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها لحين الفصل.

من جانبها نفت اللاعبة شهد سعيد من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على الإنستغرام التهم الموجهة إليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
معرض لآليات غربية استولى عليها الجيش الروسي في أوكرانيا معرض لآليات غربية استولى عليها الجيش الروسي في أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط