فيديو لاعتداء على شخص من ذوي الهمم.. الداخلية المصرية توضح

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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الدقهلية، عقب انتشاره على مواقع التواصل وإثارته غضبا كبيرا بالبلاد.

وقالت الداخلية في بيانها الصادر مساء الأحد: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المواطنات وبرفقتها نجلها "من ذوي الاحتياجات الخاصة" (مقيمان بدائرة المركز)، تضررها من عامل (مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدي على نجلها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة".

الاعتداء بوحشية على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة ، فى قرية ميت عنتر بالدقهلية ، شخص اسمه " السيد عبد السميع " ضرب أسامة " معاق ذهنياً " بعنف ، أربع ضربات بخشبة سميكة على رأس أسامة و ظهره ، الأشكال دى مكانها السجن مش وسط البشر و الموضوع لو اتسكت عليه هيتكر..#حق_أسامة_لازم_يرجع pic.twitter.com/X18RDVBBT4 — Ahmed Mohey (@AhmedMo14821565) April 25, 2024

وأشارت الداخلية إلى أنه "تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه"، كما "تولت النيابة العامة التحقيق".

وكان مقطع الفيديو قد أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الكثيرون هذا التصرف وطالبوا بسجن الشخص الذي ظهر وهو يضرب الضحية.