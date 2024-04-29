اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مقطع من فيديو الاعتداء
مقطع من فيديو الاعتداء

فيديو لاعتداء على شخص من ذوي الهمم.. الداخلية المصرية توضح

بعد انتشار فيديو أثار غضباً عارماً في مصر، كشفت وزارة الداخلية في بيان ملابسات الواقعة

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الدقهلية، عقب انتشاره على مواقع التواصل وإثارته غضبا كبيرا بالبلاد.

وقالت الداخلية في بيانها الصادر مساء الأحد: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المواطنات وبرفقتها نجلها "من ذوي الاحتياجات الخاصة" (مقيمان بدائرة المركز)، تضررها من عامل (مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدي على نجلها بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة".

وأشارت الداخلية إلى أنه "تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه"، كما "تولت النيابة العامة التحقيق".

وزارة التموين المصرية: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن اقتصاد اقتصاد مصر وزارة التموين المصرية: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن

وكان مقطع الفيديو قد أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الكثيرون هذا التصرف وطالبوا بسجن الشخص الذي ظهر وهو يضرب الضحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط