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رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

مصر: أي هجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة

النزوح ينهي القضية الفلسطينية

القاهرة - العربية نت
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل وقف أي اعتداء على رفح الفلسطينية، متابعاً: "لدينا في رفح الفلسطينية 1.1 مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح، نتحدث عن حوالي 1.3 مليون في رفح وعلى الحدود بين غزة ورفح، وأي اعتداء على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض: "هذا الأمر سوف يؤدي إلى نزوح ثان لهؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى الانتقال لمكان آخر وقد يضغطون على مصر ونحن كدولة مصرية من الناحية الإنسانية جاهزون لتزويدهم بأي دعم، ولكن من الناحية السياسية سيساهم هذا في تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها بشكل كامل مع عمليات النزوح .

و أضاف مدبولي:"اتفقنا كعالم على إقامة دولة فلسطينية فكيف نقيم دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني؟!".

عقود لإعادة الإعمار

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "دمار كبير حدث في غزة ونحن بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار القطاع من جديد".

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وتابع: "الوضع يفرض بذل كل الجهود من أجل منع الاعتداء على رفح ووقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات للسلام.. وإن لم نضع أمامنا الحل النهائي الأخير وهو إقامة الدولتين لن تنتهي هذه الأزمة وسيتأثر الجميع سلباً والمسؤولية الأولى أمام العالم الآن هي وقف العدوان على غزة والسعي إلى حل الدولتين".

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