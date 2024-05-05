"إيشارب أسود وسكينة".. نجل وزير مصري يكشف تفاصيل خطفه

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تكشفت تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة اختطاف نجل وزير مصري أسبق التي وقعت في أكتوبر الماضي، إذ تبين وجود علاقة صداقة تربط نجل الوزير والمتهم الأول الذي شكل مع باقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا مكونا من 10 أشخاص، لتنفيذ عملية الخطف بالتحايل والإكراه.

وروى عمر نجل الوزير الأسبق حاتم الجبلي تفاصيل تعرضه للخطف على يد المتهمين أمام جهات التحقيق، وقال إنه كان برفقة شخص يدعى محمد حمدي، ثم خرج مع آخر يدعى محمد لبيب لتوصيله إلى مكان يتمكن منه من أخذ سيارة أجرة، إلا أنه بعد مشي 30 مترا طلب منه أن يقود سيارته ليتبادلا الأماكن ويتولى لبيب القيادة ويجلس نجل الوزير بجانبه، وفق ما نقله موقع القاهرة 24.

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"أسكت بدل ما أعورك"

كما أضاف نجل الوزير الأسبق بأقواله في التحقيقات أن محمد لبيب طلب منه توصيله إلى منطقة المهندسين فرد عليه قائلاً إنه لا يستطيع ما دفع الشاب إلى الوقوف على جنب عند مدينة الخمايل قبل مسجد الشرطة، وتابع "أول لما ركن العربية لمحت في المراية عربية سودة مظلمة الأنوار وقفت ورانا ونزل منها 3 أشخاص، ولاقيتهم جايين علينا وراحوا فتحوا باب العربية ولاقيتهم لابسين كمامات طبية سودة على وشهم، وكان في واحد منهم ماسك سكينة صغيرة وبدأوا يشدوني أنا ومحمد لبيب، فأنا بدأت أقاوم وأقولهم أنتم مين سبوني وأنادي على محمد عشان يلحقني فراح واحد منهم قالي اسكت بدل ما عورك".

كذلك قال إنهم قاموا بنقله إلى المقعد الخلفي في سيارته الشخصية وأحدهم كان على يمينه ومحمد لبيب على يساره، وواحد قاد السيارة وآخر إلى جانبه، مشيراً إلى أن محمد لبيب أخبرهم أنهم مصاب وطلب إنزاله وقال "على طول نزلوه ومن هنا عرفت أن محمد لبيب معاهم وأنه كان بيمثل أنه مخطوف".

وتابع الشاب "وبعدين لقيتهم غموا عيني بإيشارب أسود وطلعوا بالعربية وكنت شايف حاجات طشاش من تحت الغمامة، وكنت حاسس إن احنا على الدائري وساقوا العربية لحد لما وصلنا مكان ونزلوني، وفي اثنين مسكوني من الناحيتين وطلعوني مكان على شقة معرفش هي فين، وكنت متغمي وقعدنا في الشقة دي تقريبا حوالي 3 ساعات".

3 ساعات.. وأسماء حركية

كما بين أنهم طلبوا منه التعاون الهدوء وتنفيذ كل ما يقولونه، مضيفاً "سألوني عن تليفوني فقولت لهم تليفوني في العربية قالوا لي مش موجود في العربية، فقولت لهم معرفش فراحوا أخدوا مني محفظتي وكانت محفظتي فيها بطاقتي ورخصة السواقة وبطاقات نوادٍ وكان فيها أربع كروت بنكية منهم اتنين depit واتنين credit، وكان فيها فلوس حوالي 1200 جنيه مصري، وطلبوا مني الكود بتاع الكروت البنكية فأعيتطهم على طول عشان ميعملوش فيا حاجة".

كذلك قال إنه بعد حوالي 3 ساعات أنزلوه إلى السيارة أخرى وقال "وأنا متغمي ركبوني عربية، بس أنا حسيت أنها مش عربيتي وكانت عربية ثانية وقعدوني في الدواسة ورا وفي اثنين قعدوا عليا من فوق عشان يغطوني وأنا كنت سامع اتنين كمان بيتكلموا قدام وكانوا بيندهوا لبعض بأسماء حركية زي عمر ودرش وشوقي، وساقوا بيا لحد لما وصلوا مكان ثاني وبعدين فكوا الإيشارب من علي عيني".

غرفة صغيرة.. وسرير كبير

وبين أنه تم نقله إلى غرفة صغيرة حوالي 2 متر في 2 متر، تحتوي على سرير كبير ودولاب خشب وثلاجة ومروحة، وكان فيها شباك صغير يطل على منور داخلي، مشيرا إلى أن الأشخاص بدأوا في التناول على مراقبته وكان كل واحد منهم لابس كمامة طبية سوداء تغطي وجهه.

وكانت الدائرة 36 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، قررت يوم الاثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـخطف نجل وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي لجلسة 26 مايو.

وزير الصحة

يذكر أن حاتم الجبلي تولى منصب وزير الصحة من 31 ديسمبر 2005 إلى 31 يناير 2011 واستقال عقب اندلاع ثورة يناير، وهو نجل وزير الزراعة الأسبق مصطفى الجبلي.

كما حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة القاهرة سنة 1975.

ثم حصل على الجزء الأول من الزمالة البريطانية للأشعة عام 1981، ثم دكتوراه الأشعة التشخيصية سنة 1983. كذلك عمل أستاذاً للأشعة التشخيصية بجامعة القاهرة عام 2001، ويمتلك عدة مشروعات طبية كبيرة في مصر.