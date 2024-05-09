فيديو متداول لاغتيال يهودي كندي في الإسكندرية على يد مجموعة تسمى "محمد صلاح"

دقيقتان للقراءة

قال مصدر أمني إن رجل أعمال كندي "من أصل يهودي" قُتل في إطلاق نار خلال ما يُشتبه في أنها جريمة جنائية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، بينما أعلنت جماعة مسلحة غير معروفة من قبل تنفيذها الهجوم كرد فعل على الحرب في غزة

وأضاف المصدر الأمني في وقت متأخر الثلاثاء ​​لرويترز أن الواقعة حدثت "بدافع السرقة". ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية واقعة إطلاق النار، وقالت إن الرجل مقيم دائم في مصر. ولم تذكر الوزارة ولا المصدر مزيدا من التفاصيل.

وانتشرت على منصة "تليغرام" رسالة من مجموعة لم تكن معروفة من قبل تسمى "طلائع التحرير" تعلن فيها مسؤوليتها عن الهجوم، ووصفته بأنه رد على حملة إسرائيل العسكرية في غزة وتحركها للسيطرة على معبر رفح. وذكرت المجموعة أن القتيل اسمه "زيف كيبر".

وورد في الإعلان أن الوحدة التي نفذت عملية القتل تحمل اسم "محمد صلاح إبراهيم"، وهو شرطي أردى 3 جنود إسرائيليين قتلى بالرصاص قبل أن مقتله بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل في يونيو 2023، بحسب بيان من موقع "سايت" الذي يراقب مواقع المتشددين على الانترنت.

ونشرت المجموعة صورة يُفترض أنها تظهر إطلاق النار على "كيبر" في سيارته.

لكن مصادر أمنية مصرية قالت إنه لا تتوافر معلومات عن وجود مثل هذه المجموعة أو ما إذا كانت متورطة في الواقعة. ولم ترد السفارة الكندية في القاهرة على طلبات للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الرجل الذي قُتل يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية، وإن السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال بالسلطات المصرية التي تحقق في القضية.

ووقع إطلاق النار الثلاثاء بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

ونزح أكثر من مليون فلسطيني إلى رفح خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر في القطاع.