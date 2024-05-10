عمره 15 عاما ومقيم بالكويت.. أول صورة للمحرض على قتل طفل شبرا

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بعد أن هزت جريمة صغير شبرا الخيمة الشارع المصري، خرجت صورة المراهق المصري المقيم في الكويت والمحرض على الجريمة المروعة إلى العلن.

فقد حصل موقع "القاهرة 24" على صورة "علي الدين" البالغ من العمر 15 عاما والمحرض على قتل صغير شبرا الخيمة والتواصل معه بواسطة "فيديو كول" لمساعدته على نزع أحشاء الضحية.

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وكان طارق أنور "قهوجي" وهو قاتل الطفل أحمد بمنطقة شبرا الخيمة اعترف بتعرفه على شخص بواسطة "جروب" خاص بتجارة الأعضاء البشرية يدعى "علي الدين" وهو طالب مصري مقيم بالكويت، حرضه على استدراج الصغير وقتله وانتزاع أحشائه والاتفاق معه على مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل بيعه أعضاء الضحية.

اعترف وأقر

بدوره، أقر المتهم القادم من الكويت والذي جاوز الخامسة عشرة من عمره خلال التحقيق معه أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لقتل الطفل والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

كما اعترف الطفل المحرض أنه سبق أن قام بهذا الفعل مراتٍ عدة، وقد تم التحقق بالفعل من قبل السلطات المعنية من صحة الأمر، عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبوالده.

من أسرة ميسورة الحال.. ومهووس بأفلام الرعب

وكانت الكاتبة الصحافية دعاء خطاب كشفت في وقت سابق على صفحتها عبر إنستغرام، عن تفاصيل مثيرة عن المقيم المصري المتهم في القضية.

وقالت إنه من أسرة ميسورة الحال، حيث كان والده يعمل محاسباً في إحدى الشركات الكبيرة، بينما كانت والدته ربة منزل، ولديه شقيقان هو أكبرهم.

بالإضافة إلى ذلك أوضحت أنه كان يحب أسرته ويحب الآخرين، ويتعامل مع الجميع بلطف شديد، على حد تعبيرها.

إلى ذلك أفادت بأن المقيم المصري كان يدرس في إحدى مدارس اللغات، وكان من المقرر أن يلتحق بالجامعة العام المقبل.

كما لفتت إلى أنه عرف بالذكاء والتفوق الدراسي، وأراد أن يدخل كلية الطب ويدرس التشريح، بالإضافة إلى أنه كان لديه شغف كبير بمتابعة أفلام الرعب والمشاهد الدموية. وأكدت أن الأسرة كان يجب عليها الالتفات إلى هذا الأمر.