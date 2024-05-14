ترامادول وحشيش.. جديد قضية عصام صاصا بحادث الدهس

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بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة أثناء قيادته سيارته ودهسه شخصاً عن طريق الخطأ، كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا نوعية المخدرات التي تعاطاها.

فقد كشف التقرير ظهور المخدرات في عينة دمه ومنها الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمطرب المصري تهمة القتل الخطأ، وبعد صدور تقرير الطب الشرعي قد يواجه تهمة جديدة، وهي قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.

القتل الخطأ

بدورها قالت سامية عبد الغفار محامية المطرب إن الاتهام التي وجه له هو القتل الخطأ، مشيرة إلى أن المجني عليه مر من أمام سيارة المطرب بشكل مفاجئ.

وتابعت أن الطريق كان مظلما والإضاءة ضعيفة، وكان المتوفى يسير في مكان ليس مخصصاً لعبور المشاة، ولا يوجد به رصيف، موضحة أن المطرب كان يسير على سرعة ما بين 70 أو 80، و حاول تفاديه دون جدوى.

فيما كان المستشار علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية الحادث، قد أعلن أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المطرب الذي تواصل معه من دبي وأبدى رغبته في التصالح مع أسرة المجني عليه.

وأشار إلى أن أهالي الضحية يرفضون التصالح نهائياً حتى هذه اللحظة، مضيفاً أنه باعتباره محاميا عنهم فهو ملتزم تماما برغبتهم ومستمر في إجراءاته القانونية.

وكانت الجهات القضائية في مصر قد قررت ضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية جنوب العاصمة المصرية، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.

دهس أباً لأربعة أطفال

قبل أيام غادر المطرب قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة، الاثنين الماضي.

يذكر أن مطرب المهرجانات الشهير كان قد دهس بسيارته أبا لـ 4 أطفال في حادث على الطريق الدائري ما تسبب في وفاته.