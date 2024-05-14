متزوجة وأم لطفلين.. أول ظهور لـ"فتاة التجمع" وهي مصابة

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بعدما شغلت واقعة خطفها والاعتداء عليها من قبل سائق "أوبر" بالقاهرة الشارع المصري، ظهرت أول صورة لـ"فتاة التجمع" أثناء وصولها لمقر النيابة العامة بمدينة نصر بالعاصمة المصرية.

ونشرت صحيفة "القاهرة 24" لحظة وصول ضحية "أوبر"، برفقة شقيقتها سالي، فيما يغطي الشاش الطبي الأبيض يدها.

كما تبين أن "فتاة التجمع" متزوجة ولديها طفلان، وتقيم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومتواجدة الآن بالمستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بها من حادث تعرضها للاختطاف ومحاولة الاغتصاب، وأصابتها بجرح غائر باليد نتيجة إمساكها بآلة حادة (سكين)، حاول المتهم تهديدها بها.

فيما اعترف السائق أمام التحقيقات أنه كان يريد التحرش بها إلا أنها قاومته فهرب.

بيان الداخلية

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدي على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية في بيان، مساء الاثنين، إن بلاغا وصل للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من فتاة بعد استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض، ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وأضافت أنه تم ضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أوبر تعلق

في المقابل، علقت "أوبر" على الواقعة، حيث أدانت بشدة سلوك السائق الخطير، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق. وأضافت أنه بمجرد إبلاغها بالحادث، تواصلت مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وفق وسائل إعلام مصرية.

كما أردفت أنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، مشددة على أنها عازمة على مواصلة جهودها للتصدي لـ"كافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".