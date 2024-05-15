حادثة جديدة في مصر.. سائق "كريم" يتحرش بفتاة بممارسة فعل فاضح

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فيما لا تزال قضية "فتاة التجمع الخامس" التي خطفها واعتدى عليها سائق أوبر متفاعلة في الشارع المصري، وسط دعوات لإلغاء تطبيقات التوصيل الشهيرة، ظهرت قضية جديدة ضحيتها فتاة تحرش بها سائق تطبيق "كريم"، ومارس فعلا فاضحا أثناء توصيلها.

في التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق بشركة كريم ارتكب أفعالا خادشة للحياء العام خلال توصيل إحدى الفتيات بشارع التسعين في منطقة التجمع الأول، وهي موظفة تعمل بإحدى الشركات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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عمره 24

وأوضحت التحريات أن الشخص يدعى كريم، ويبلغ من العمر 24 سنة، ومقيم بدائرة قسم المطرية، وتم ضبطه وإحضاره، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على الجهات المختصة.

كما بينت التحريات الأولية أن الفتاة استخدمت "أبليكشن كريم" لتوصيلها من مدينة نصر إلى مقر العمل وأثناء الرحلة قام المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء العام داخل السيارة، وعندما لاحظت الفتاة تلك الأفعال استغاثت بالمارة، فأوقف السيارة ونزلها وهرب.

وأكدت التحريات أن الطالبة حررت ضد المتهم بلاغا تتهمه فيه بالتحرش لفظياً وإظهار جزء حساس وممارسة فعل فاضح أثناء الرحلة من مدينة نصر إلى التجمع.

من جانبها، أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة على الطريق وعرض السائق على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له وأيضا التحفظ على السيارة ومقطع الفيديو، الذي قامت السيدة بتصويره لفحصه بواسطة المساعدات الفنية.

"فتاة التجمع".. و"فتاة الشروق"

تأتي هذه الحادثة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في قضية "فتاة التجمع الخامس"، التي تعرضت للخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل سائق "أوبر" بنطاق منطقة مدينة نصر، أثناء استقلالها السيارة معه، لتوصيلها من منطقة التجمع الخامس للشيخ زايد.

يذكر أن نبيلة عوض المعروفة باسم "فتاة التجمع" كانت آخر ضحايا سائقي "أوبر" يوم السبت الماضي، قبل أن تستغيث شقيقتها "سالي " عبر منصات التواصل الاجتماعي لإنقاذها. وروت على حسابها على السوشيال ميديا، تفاصيل تعرض شقيقتها لجريمة اعتداء وتحرش وضرب من قبل سائق بالشركة.

أتى هذا الحادث بعد قضية أخرى مع الشابة "حبيبة الشماع"، والتي عرفت بفتاة الشروق قبل أشهر قليلة، حيث حاول سائق آخر التحرش بها ما اضطرها إلى رمي نفسها من السيارة، لتدخل في حالة غيبوبة ونزيف نتيجة قفزها خوفا من خطفها، وتلفظ أنفاسها بعد فترة.

فيما تبين بعدها تعاطي السائق للمخدرات، أثناء عمله.