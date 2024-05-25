شيماء سيف: خسرت 50 كغم من وزني بعد عملية تكميم المعدة

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كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف، عن خسارتها 50 كيلوغراماً من وزنها، وقالت إن السبب وراء ذلك عملية تكميم المعدة اضطرت للخضوع لها بسبب مشكلة في مفصل الرجل.

وقالت شيماء خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس" على MBC مصر، أنها لجأت للعمل الجراحي بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث قرر طبيبها إجراء عملية تغيير مفصل لأنها باتت تجد صعوبة بالمشي وصعود السلم.

كما أضافت أن الفنانة يسرا هي من اصطحبتها لطبيب آخر طمأنها على صحتها، وطلب منها أن تنقص من وزنها، كما أن الفنانة مي كساب شجعتها على إجراء عملية تكميم المعدة.

في أول ظهور لها بعد عملية تكميم المعدة.. شيماء سيف تحكي لـ ياسمين عز تفاصيل خضوعها لعملية التكميم وخسارتها وزن 50 كيلو مرة واحدة



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"مبسوطة بقيت أركع وأنا بصلي"

وقالت "السنة اللي فاتت بقيت مش قادرة أحرك ركبتي فجأة، وأصرخ من الألم وأنا بصعد الدرج، وحزنت جداً لما تقررلي عملية تغيير مفصل وهي مخصصة لكبار السن، ومي كساب كانت بتزن عليان علشان أعملها".

وعبرت شيماء عن سعادتها الكبيرة بإقدامها على هذه الخطوة التي ساهمت بتغيير حياتها نحو الأفضل، وقالت "بشوف فيديوهاتي القديمة بتخض، ومبسوطة أني بقيت أركع وأنا بصلي".

وختمت حديثها وقالت: "أنا خسيت تدريجي بس أول فترة انت بتنزل 20 كيلو مرة واحدة وبعد كده تدريجي وكل شهر 6 كيلو وده حاجة مفرحة جدا واحساس انك تنزل من 3 أرقام لرقمين ده احساس جميل وأنا خسيت دلوقت 50 كيلو".

وكانت شيماء سيف أثارت الجدل مؤخراً خلال حضورها حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بسبب نقص كبير في وزنها، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب وراء رشاقتها.