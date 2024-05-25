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قبل قدم عروسه فأصبح "تريند".. عريس مصر "مش عارفين ننام"

دبي - العربية.نت
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بعدما شغل عروسا مصر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن انتشر مقطع فيديو العريس يقبل قدم زوجته المستقبلية امتناناً، انقلبت أحوالهما رأسا على عقب.

فيديو زوجها يقبل قدمها شغل المصريين.. هكذا علقت العروس السورية مصر فيديو زوجها يقبل قدمها شغل المصريين.. هكذا علقت العروس السورية

"نفسية متعبة"

فقد أوضح العريس محمود عبد النبي البالغ من العمر 60 عاماً، أنه لم يقصد أبداً لفت الأنظار يوم زفافه، مشيراً إلى أنه وعد عروسه السورية سوزان رسلان، بحفل لا ينسى.

وأكد أن كل ما تم تداوله بعد انتشار المقطع حول نيته كسب المشاهدات اتهامات عارية عن الصحة.

كما تابع أنه كان يبارك لها زفافهما وبصورة تلقائية أقدم على تقبيل قدمها امتناناً. وكشف أنهما يعيشان أوقاتا صعبة بسبب الانتقادات، موضحاً أنهما تصرفا بتلقائية فأصبحا موضع اتهام.

وأضاف قائلاً: "أنا كنت بلبسها الشبكة وبكل تلقائية بوست رجليها وقولتلها ألف مبروك يا حببتي.. وفجأة لقيت الفيديو انتشر بشكل مش طبيعي وبقينا بندافع عن نفسنا ..طب ليه؟، إحنا مش عارفين ننام من بعد اللي حصل وتعبانين نفسيا"، نقلا عن موقع "القاهرة 24".

تصرف لافت

يذكر أن الفيديو كان شغل الأوساط المصرية بعد انتشاره بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قسم الآراء بين مؤيد ومعارض.

من جانبه، قال مصور مقطع الفيديو، ويدعى كريم ماجد، إنه وجد تصرف العريس لافتا للانتباه وغريبا على المجتمع، فأقدم على توثيق تلك اللحظة.

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