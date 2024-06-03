هدد طليقته الإعلامية وشوه سمعتها.. حبس فنان مصري 3 سنوات

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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بالقتل والسب والخوض في شرفها بسبب خلافات بينهما.

هددها بالقتل

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد أمرت بإحالة الممثل والطبيب محمد غنيم للمحاكمة، بتهمة تهديد طليقته المذيعة رانيا نبيل بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل.

وسبق أن اتهم محمد غنيم زوجته رانيا نبيل، بالجمع بين زوجين، في تصريحات أثارت الكثير من الجدل والتراشق بين الطرفين حينها قبل عامين.

طلب التحصل على مبلغ مالي

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم محمد غنيم 63 سنة، طبيب بشري وممثل مخلي سبيله، أنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هدد المجني عليها رانيا نبيل، كتابة وشفها بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

سب وقذف وطعن في شرفها

كما جاء في أمر الإحالة أن محمد غنيم قام بسب وقذف المجني عليها بطريق التلفون، والقنوات التلفزيونية وبث مرئي على شبكة الإنترنت بأن أسند إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، وتضمنت تلك الأمور والألفاظ طعنًا في عرضها وخدشًا لشرفها واعتبارها ولسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

الجمع بين زوجين!

وصرح الفنان محمد غنيم عام 2022 أنه اكتشف أن زوجته رفعت قضية خلع على زوج آخر وهي في عصمته، وأثارت تصريحاته الجدل حينها على مواقع التواصل بشكل كبير.

وقال محمد غنيم في تصريحات سابقة، إنه كان يبحث في الأوراق القديمة واكتشف أن زوجته تجمع بين زوجين في وقت واحد، حيث رأى في شنطتها عقد زواجها الأول وأن وثيقة الزواج مزورة عن طريق مأذون بمحافظة المنوفية، وعندما واجهها بتلك الوثيقة قالت إنها لا تعرف عنها شيئا، وإنها لم تتزوج من الشخص الآخر وإنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية كي تثبت صحة أقوالها.

طبيب وممثل

جدير بالذكر أن محمد غنيم هو طبيب باطنة في الأساس قبل توجهه للتمثيل، حيث شارك في مسلسلات "أهل كايرو" و"الصياد"، ومسلسل "الأسطورة" ومسلسل "لؤلؤ".