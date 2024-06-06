جرائم سفاح التجمع لا تنتهي.. اغتصب فتاة وهرب من أميركا

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لا تزال قضية "سفاح التجمع" تستحوذ على اهتمام الشارع المصري والعربي أيضاً، بينما تنهال المفاجآت وتتكشف يوماً بعد يوم.

تسجيلات صوتية

وفي جديد القضية، تسجيلات صوتية لـ"نيبال" شقيق المتهم كريم، قد تورّطه بشراكة أخيه بجرائمه.

فقد حصل برنامج "تفاعلكم" على العربية، على تسجيلات صوتية لأحد أصدقاء نيبال في أميركا، أكد فيها أن الأخير معروف بأنه "نصاب".

وأوضح الصديق أن كريم المتهم كان في أميركا وتورط بجريمة اغتصاب ما جعله يسافر إلى مصر هرباً حينما كان بعمر الـ18 سنة.

تسجيلات حصرية تكشف تفاصيل صادمة عن سفاح التجمع والسماح بالمحتوى الإباحي على X

كما أكد أن شقيق المتهم نيبال كان امتلك فجأة أموالاً كثيرة، حيث وجد في حسابه الخاص مبلغ 150 ألف دولار، وهو رقم كبير جداً، وفقا للصديق.

قضية وغضب عارم

يذكر أن السلطات المصرية في جديد القضية، كانت ألقت القبض على سيدة تدعى "حنان"، وتبيّن أنها كانت تجلب له الفتيات.

وأوضحت المتهمة أن الصديقة المقربة لـ"شهد" ابنة حنان، كانت واحدة من ضحايا السفاح. واعترفت شريكة السفاح أنها كانت تحصل منه على مبالغ مالية مقابل استقطاب فتيات مناسبات لرغباته.

كما أوضحت أنه كان يطلب منها فتيات لممارسة الرذيلة يكن من ذوات الخبرة، وهي الأخرى كانت تبحث له عن طلباته من أجل المال.

وكانت الأجهزة الأمنية في مايو/أيار الماضي، ألقت القبض على "سفاح التجمع" المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وكشفت جهات التحقيق أنه استدرج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

كما أظهرت تحريات الأمن العام أن المتهم معلم يدعى كريم، من مواليد 1987، لافتة إلى أنه بعد تركه التدريس عمل في التجارة لفترة. وبينت أنه طلق زوجته منذ 4 سنوات ولديهما طفل (10 أعوام).

في حين أثارت تلك القضية غضباً عارماً في الأوساط المصرية، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على المتهم ليكون عبرة لغيره.