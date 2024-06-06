"عبده الميت".. متهم جديد في قضية سفاح التجمع

دقيقتان للقراءة

لا تتوقف المفاجآت المخيفة في قضية "سفاح التجمع" التي باتت تشغل المصريين والعالم العربي برمته لفظاعتها.

ففي آخر تطورات القضية الأكثر شهرة وجدلا في الأوساط المصرية مؤخراً، أن اعترف المتهم كريم سليم أمام جهات التحقيق بأنه كان يتناول مخدر "الأيس" عن طريق شخص كان يصنعه له خصيصا من محافظة بورسعيد.

عبده الميت ..صانع مخدر الأيس

فقد كشف المتهم أن الشخص يدعى "عبده الميت"، وكان يقوم بصناعة مخدر الأيس في منزله بمحافظة بورسعيد، ويقوم بتوصيله له في مكان سكنه بالتجمع الخامس في القاهرة، وذلك مقابل مبلغ مادي كبير.

بناء على ذلك، قررت جهات الأمن القبض على تاجر المخدرات، الذي اعترف بدوره بقيامه بتصنيع المواد المخدرة.

وقال: "أنا كنت أقوم بصناعة الأيس والشابو وهو يأتي إلي لشرائه أو أقوم بإرساله عن طريق مندوب، وذلك بمقابل مادي كبير ولكنني ليس لي علاقة بالقتل".

يأتي هذا الجديد بعدما ألقت السلطات المصرية مؤخراً القبض على سيدة تدعى "حنان"، وتبيّن أنها كانت تجلب للمجرم الفتيات.

وأوضحت المتهمة أن الصديقة المقربة لـ"شهد" ابنة حنان، كانت واحدة من ضحايا السفاح. واعترفت شريكة السفاح أنها كانت تحصل منه على مبالغ مالية مقابل استقطاب فتيات مناسبات لرغباته.

كما كشفت أنه كان يطلب منها فتيات لممارسة الرذيلة يكن من ذوات الخبرة، وهي الأخرى كانت تبحث له عن طلباته من أجل المال.

جرائم لا توصف

وكانت الأجهزة الأمنية في مايو/أيار الماضي، ألقت القبض على "سفاح التجمع" المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأكدت جهات التحقيق أنه استدرج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

كما أظهرت تحريات الأمن العام أن المتهم معلم يدعى كريم، من مواليد 1987، لافتة إلى أنه بعد تركه التدريس عمل في التجارة لفترة.

وبينت أنه طلق زوجته منذ 4 سنوات، ولديهما طفل (10 أعوام).

في حين أثارت تلك القضية غضباً عارماً في الأوساط المصرية، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على المتهم ليكون عبرة لغيره.